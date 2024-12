POSTA! – CARO DAGO, È STRANO CHE I 5S PREFERISCANO CONTE, È TUTTO QUELLO CHE CONTESTAVANO: È SNOB, EGOCENTRICO, ELITARIO, VANESIO, RICCO, SACCENTE. E NON CREDE ALL’ESISTENZA DELLE SIRENE – AD ATREJU CI SARÀ: MILEI CHE PARLA DE LIBERALIZZAZIONI INTERNAZIONALI DEI PAESI NON ALLINEATI; ORSINI DELL'INDUSTRIA ITALIANA E DELLE SFIDE DEL FUTURO; LETTA DELLE SFIDE EUROPEE; BERTINOTTI DEI MAGLIONI DE CACHEMIRE (CREDO); VIOLANTE DE COSTITUZIONE; MA UNO CHE PARLA DELL’ABOLIZIONE DELLE ACCISE NON L'HANNO TROVATO…

Caro Dago,

Francia e Germania stanno sperimentando ora i governi ballerini, i deficit di bilancio e i necessari rigori, che noi affrontiamo regolarmente da oltre 30 anni, gli italiani sono troppo avanti, sono sempre i primi, poi col tempo arrivano gli altri!

Lorenzo B.

Caro Dago,

Perché la jihadista che andava in Turchia incontro al suo destino di m... , da lei liberamente scelto, è stata fermata? Ah, dimenticavo... se l'avessimo lasciata andare ci sarebbe pure costata una fortuna per riaverla fra i piedi!!!

Giovanna Maldasia

Caro Dagos,

non era certo solo Gadda a essersi compromesso col fascismo - c'erano proprio quasi tutti -, per scoprirsi antifascisti a tuta birra dopo, a cose (dis)fatte. E' risaputo. Ma né F. Merlo né G.B. Guerri sembrano saperlo o se ne danno per intesi: più facile prendersela con chi non è antifascista a fascismo morto: e con la Chiesa, moribonda. Be': intellettuale non morde intellettuale, se c'è altra carne da mordere. E poi, tutti a tavola, purché se magna.

Raider

Caro Dago

è strano che i 5S preferiscano Conte, è tutto quello che contestavano: è snob, egocentrico, elitario, vanesio, ricco, ammanicato, saccente. E non crede all’esistenza delle sirene.

Saluti, Usbergo

Effettivamente l'atteggiamento di Landini e Schlein verso gli Elkann Stellantis sorprende e dovrebbe essere chiarita. Tra l'altro gli ossessivi scioperi contro i trasporti pubblici sono veramente pesanti per i lavoratori italiani in generale. In Francia stanno pensando a fare assorbire Fiat ( la chiamano proprio così) da Renault mentre parlano di PSG come una realta' francese. I contribuenti italiani dovrebbero finanziare aiuti a una ditta parastatale francese che vuole vendere auto cinesi magari penalizzando il sistema pubblico di trasporti.

Giuseppe Riccardi

Caro Dago, Fini su Giorgia Meloni "non credevo alla possibilità di fare quello che ha fatto cioè ricomporre una comunità politica". Embè, si era capito: nel momento di difficoltà lui se l'è data a gambe!

Claudio Coretti

Caro Dago, Mosca: "La Francia era prospera, Macron l'ha portata alla crisi". E pensare che l'obiettivo di Emmanuel era portare la Russia al collasso con le sanzioni... Fa nulla, è andata "meglio" in casa.

Ettore Banchi

Caro Dago, per Stellantis con Tavares ci sarebbe voluto Elkann di guardia, invece c'era solo John...

Nino

Caro Dago, Ucraina contro Lavrov al summit Osce di Malta. Farebbero bene ad abituarsi: con Biden via dalla Casa Bianca finisce la pacchia e si torna alla realtà.

Dario Tigor

Direttore,

a Atreju ci sarà:

Milei che parla de liberalizzazioni internazionali dei paesi non allineati

Orsini dell'industria italiana e delle sfide del futuro

Manca (Stellantis) della crisi dell'auto

Letta delle sfide europee

Bertinotti dei maglioni de cachemire (credo)

Violante de costituzione

ma uno che parla dell'abolizione delle accise non l'hanno trovato.

Paolo Ferraresi

Dagonzo,

Non so se Kais Saied sia amico della Giorgia ma i vari Castro, Sanchez, Maduro, Morales, Ortega e via dicendo sono tutti amici di Bergoglio.

Icj

Caro Dago,

ogni giorno leggo di medici massacrati nei pronto soccorso, capi treno bastonati, insegnanti aggrediti dai genitori, arbitri trattati come pungiball... i giornalettisti danno grande evidenza ai fatti coi soliti titoloni da fanfara infarciti di indignazione. Pochissimi hanno il coraggio di rompere l'omertà morale e definire i responsabili di questi atti per quello che sono: "delinquenti".

Siamo in Italia, mai una responsabilità... disagio sociale, carenza delle forze dell'ordine, tagli alla sanità, cellulari, si trova sempre una giustificazione. Nessuno riporta le condanne di questi delinquenti, forse perché non ci sono, forse perché poverini non è colpa loro, insomma tra giudici e giornalettisti evidentemente fanno a gara a difendere i criminali e bastonare (metaforicamente) il vivere civile.

Ossequi

A.Francesco

Caro Dago

Dalla monaca di Monza alla monaca di Brescia.

Frank Cimini

Caro Dago, Francia, stasera Macron parlerà in tv. Vuole peggiorare la situazione?

Theo

Caro Dago, ti chiedi cosa va cercando Elena Cecchettin. Ma è chiaro: una candidatura politica. Prima o poi il duo Bonelli-Fratoianni stai certo che gliela offriranno.

Onetwoone

Caro Dago, con Germania e Francia in crisi, Italia e Ungheria dalla sua parte e Zelensky pronto a calarsi le braghe, per Donald Trump metà del lavoro è già fatto prima ancora di insediarsi!

John Reese

Caro Dago, prossimamente in Italia i droni per le consegne Amazon. Come tra Russia ed Ucraina?

Axel

Caro Dago, Ucraina Tajani: "Se i russi avanzano ancora, Zelensky dovrà fare concessioni". Ben svegliato!!! Le dovrà fare anche se restano fermi.

Ice Nine

Ciao Dago,

per l'ennesima volta quest'anno prendo il volo Aeroitalia 2340 da Cagliari a Roma dove rientro il mercoledì sera.

Il volo è sistematicamente in ritardo in partenza, a volte in modo molto pesante.

Oggi 4 dicembre invece è stranamente puntuale.

Da navigato frequentatore delle linee aeree ipotizzo che ci sia qualcuno che, diversamente dai comuni mortali, non "può" far tardi.

Dopo un pochino si concretizza un sottosegretario.

Almeno questo non ha fermato un treno...

Veramente comico il personale a bordo che si prodiga per velocizzare le operazioni in tutti i modi possibili.

Un saluto.

Marco

