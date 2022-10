POSTA! – CARO DAGO, TECNICI VS POLITICI: SE SALVINI SARÀ IN QUOTA POLITICI MENTRE GIORGETTI IN QUOTA TECNICI, ALLORA LA RONZULLI IN QUOTA POLITICI E DUDÙ IN QUOTA TECNICI – LA REGINA ELISABETTA, LA SIGNORA IN GIALLO E LA JUVENTUS... È UN ANNUS HORRIBILIS PER LE "VECCHIE SIGNORE" – STATI UNITI, BIDEN VUOLE RIVEDERE I RAPPORTI CON L'ARABIA SAUDITA. SOLO RAPPORTI ORALI?

Lettera 1

Caro Dago,

Ucraina, Borrell: "Unità Ue a rischio con referendum Ungheria su sanzioni". E allora proponga di farlo in tutti i 27 Paesi dell'Unione. O forse l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue teme il verdetto della "democrazia"?

Saro Liubich

Lettera 2

Caro Dago,

la nuova regolamentazione sul riscaldamento che dovrebbe diminuire la temperatura di un grado e la durata di quindici giorni mi fanno pensare alle “grida” di manzoniana memoria.

Chi mai potrà controllare che le nuove disposizioni siano rispettate

Negli impianti di riscaldamento unifamiliari sarà il prezzo del gas naturale che farà diminuire la durata del riscaldamento e la temperatura anche in misura superiore a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

In quelli condominiali le nuove regole saranno fonte di infinite liti fra i condomini.

Pietro Volpi

Lettera 3

Caro Dago,

Andrea Agnelli si vergogna per i risultati della Juve? C'era da vergognarsi davvero quando la squadra fu retrocessa in serie b per i noti scandali! Allora la squadra vinceva, ma in che modo?

Lettera 4

Caro Dago,

devo fare una rivelazione: dopo un attento esame della documentazione fotografica di Pamela Prati ho scoperto la verita': Pamela Prati e' Geronimo dopo un intervento chirurgico a Bangkok.

Giovanna Maldasia

Lettera 5

Licia Ronzulli Ministro? Che squallore! Dio ci scampi e liberi. A mio avviso, è già un fatto abnorme che la “fedelissima” per antonomasia di Berlusconi segga sugli scranni del Parlamento, lì sfacciatamente calata dall’alto, anche se, purtroppo, il suo, non l’unico caso del genere.

Incompetente in assoluto, sempre secondo me, la Senatrice dovrebbe seguitare esclusivamente ad occuparsi da vicino del Cavaliere.

Addirittura vergognosa, poi, la seguente sua dichiarazione, riportata dalla stampa, a sostegno della pretesa di un dicastero: “Se finanche Di Maio ha ricoperto il ruolo di Ministro, non vedo perché non posso farlo io”.

Come dire, è normale che si passi dalla padella nella brace, suscitando, fra l’altro, l’ilarità e lo scherno del mondo intero.

Rocco Boccadamo

Lettera 6

Dago darling,

anche le ciocche di capelli nel grande gioco geopolitico mondiale! Tutti "i buoni e le buone" occidentali che hanno visibilità se le staccano per protestare in favore delle donne iraniane. Delle donne saudite ed emiratine (ecc., specie le "serve" asiatiche che lavorano nelle ricche monarchie arabiche) non frega niente a nessuno. Possono anche essere lapidate ma detti sedicenti buoni e buone si girano dall'altra parte. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 7

Caro Dago,

Stoltenberg: "Nato farà esercitazione nucleare di routine". Speriamo che per "routine" non intenda quel che è successo durante l'ultima esercitazione tra Usa e Corea del Sud. Durante l'«esibizione» che avrebbe dovuto intimidire Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, un missile balistico si è schiantato al suolo a Gangneung, nel nord-est della Corea del Sud. Stanlio & Ollio!

Mich

Lettera 8

Ciao Dago,

rob

Lettera 9

Esimio Dago,

la Regina Elisabetta, la Signora in giallo e la Juventus... È un annus horribilis per le "vecchie signore"...

Bobo

Lettera 10

Caro Dago, Zelensky al G7: "All'Ucraina serve uno scudo aereo". Come no. L'Occidente dà lo scudo aereo a uno che fa i servizi su Vogue... Non è mai stato dato nemmeno a Claudia Schiffer!

Jantra

Lettera 11

Tecnici vs Politici. Se Salvini sarà in quota politici mentre Giorgetti in quota tecnici allora la Ronzulli in quota politici e Dudù in quota tecnici.

un caro saluto

Zagortenay

Lettera 12

Caro Dago, è risultato positivo al test su alcol e droga il pirata della strada che ha travolto due turiste belghe, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, a Roma sabato sera. E poi la sinistra vorrebbe liberalizzare le droghe. Casomai bisognerebbe predire anche l'alcol, visto che tanti soggetti non sono capaci di gestirsi da soli.

Arty

Lettera 13

Caro Dago, governo, Fratelli d'Italia: "La Russa nostro nome forte per la presidenza del Senato". Ma dai, non è il momento adatto: tra La Russa e l'italiana i senatori per chi voterebbero?

E.Moro

Lettera 14

Caro Dago,

tu che sai mi spieghi perché Meloni non offre banalmente la presidenza del Senato a Silvietto, lo eleggono Presidente della Repubblica e lei così si sfanga tutta la corte dei miracoli approvata da Salvini?

Non capisco. Davvero. Penso che sia chiaro cosa voglia Silvietto e penso che sia l’unico argomento per far leva e contrattare senza Salvini. Silvietto poi durerà quel che durerà come presidente ma almeno lo fanno contento e via… e poi io voglio vedere i corazzieri donne! Io credo nella quota rosa di Silvio!

Saluti dalle quote rose nei corazzieri,

Lisa

Lettera 15

Caro Dago,

Dopo il giudice che ritiene colpevoli le vittime di un terremoto arrivera' quello che riterra' colpevoli gli sbadati che si fanno investire da clandestini irregolari senza patente drogati e ubriachi che guidano contromano una macchina rubata?

Chiedo per un amico

Giovanna Maldasia

Lettera 16

Caro Dago,

Biden intervistato dalla Cnn: "Putin è una persona razionale che ha sbagliato di grosso i suoi calcoli". Giravolta di 180 gradi! Aveva detto che era un "macellaio". L'ennesima prova dell'instabilità mentale di Sleepy Joe. O è un macellaio o è una persona razionale. Non si può passare come nulla fosse da una definizione all'altra. L'attuale inquilino della Casa Bianca non dovrebbe continuare a fare il presidente della prima potenza mondiale.

Ranio

Lettera 17

Caro Dago, Stati Uniti, Biden vuole rivedere i rapporti con l'Arabia Saudita. Solo rapporti orali?

Berto

Lettera 18

Caro Dago,

i dem la facessero finita con le lagne dovute alla loro crisi d'identità : "chi siamo, dove andiamo, per chi siamo un faro?". Davanti all'azione politica sostanzialmente irrilevante del PD, mi vengono in mente gli edulcoranti : sì, i piddini con le loro lotte che si possono fare tranquillamente dal divano, dimenticando quelle per gli obiettivi veri e imprescindibili per chi si definisce di sinistra ,sono gli "additivi" del sistema capitalistico

Paloma

Lettera 19

Illuminante Dago,

o Renzulli o morte! Se Mattarella, d'intesa con Tedros Adhanom Ghebreyesus, assegnerà d'autorità il dicastero della Sanità a Licia Ronzulli, l'Esecutivo Meloni non avrà più problemi da parte dell'Oms.

Giancarlo Lehner

Lettera 20

Caro Dago,

Putin: "Usa i beneficiari della rottura del Nord Stream". Lo sanno tutti che è così. E poi c'è la "smoking gun": l'annuncio di Biden, il 7 febbraio, su quel che avrebbe fatto in caso di invasione russa dell'Ucraina. Serve altro?

Cocit