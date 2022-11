POSTA! – CARO DAGO, A VOLTE LA DONNA È VERAMENTE DANNO. VEDI GIANFRANCO FINI, UNO DIVENUTO POLITICANTE CORRETTO, QUASI PIDDINO AD HONOREM, ROVINATO DA MOGLIE, SUOCERO E COGNATO. VEDI IL COMPAGNO ABOUBAKAR SOUMAHORO, SPUTTANATO DAGLI STIVALI IN SU DA SUOCERA, COGNATO E MOGLIE. È IL CASO DI DIRE: MEGLIO SCAPOLO DONNAIOLO CHE AMMOGLIATO MARIUOLO – MIMMO LUCANO: “SULL'ONESTÀ DI ABOUBAKAR SOUMAHORO METTO LA MANO SUL FUOCO”. MIMMO SCEVOLA?

Caro Dago, Ucraina, Cremlino: "Non ancora prevista una telefonata Putin-Macron". Normale. Come tutte le brave mamme premurose, Brigitte vorrà raccogliere informazioni preventive su Vladimir per difendere il suo "bambolotto"...

Caro Dago,

mi sono preso la briga di cercare i dati sui femminicidi in Europa degli ultimi anni e leggendo le statistiche di Openpolis, Eurostat ed altri, tutti riportano dati che mi hanno colpito. L'Italia risulta essere in basso, con tendenza alla diminuzione, in questa triste classifica superata da diversi paesi del nordeuropa, centro e sud.

Allora mi chiedo, pur ritenendo necessaria continuare la lotta a questo infame crimine, perché la stampa "illuminata" continua a dipingere l'Italia come un paese troglodita ponendolo invece tra i peggiori in Europa?

Che sia questo uno dei tanti motivi per cui la stampa italiana, tv compresa, sia così in basso nella classifica mondiale?

Caro Dago,

in base a quanto afferma il suo avvocato, la "professoressa" che ha fotografato e filmato l'incontro tra Matteo Renzi e il dirigente dell'Aisi Marco Mancini nell'autogrill di Fiano Romano è una "semplice e irreprensibile cittadina", "madre e insegnante esemplare" che, "ispirata dal valore della legalità", ha voluto documentare (passando il filmato a "Report") un incontro "sospetto" tra uomini di potere per esercitare un doveroso "controllo democratico" (non sarà troppo?). In realtà, la "professoressa" sembra più una ficcanaso formidabile, dotata di capacità intuitive e deduttive che, in confronto, il tenente Colombo può andare a nascondersi. Nessuno ha valutato la possibilità di impiegarla nei Servizi Segreti?

Caro Dago, Manovra, Conte: "L'austerity di Meloni fa felici evasori e corrotti". Come no. Invece l'obiettivo del reddito di cittadinanza era far contenti mafiosi e camorristi.

Caro Dago, Manovra, in arrivo 400 milioni per le opere di Milano-Cortina. E i lavoratori che le realizzeranno? Dal Qatar o dalle coop della suocera e della moglie di Soumahoro?

Caro Dago, nessuno ha notato che nel video in cui Soumahoro piange, c'è uno strano lapsus freudiano. Nel lasso di tempo tra 00:30 e 00:40 Soumahoro dice: "Lotterò contro i dipendenti dei miei genitori qualora i loro diritti non fossero rispettati". E infatti...

Un'altra cosa mi pare strana: la moglie di Soumahoro si chiama Liliana Murekatete, un fratello si chiama Michel Rukundo e un altro fratello Richard Mutangana. La domanda è: come funziona la questione dei cognomi in Ruanda?[Il Gatto Giacomino

Caro Dago, come al solito la sinistra usa due pesi e due misure. Nel caso di Soumahoro si ignora la cosa o al massimo si usano parole felpate e si "attende la fine delle indagini", viceversa quando il nome di un semplice simpatizzante della destra viene fatto in una conversazione telefonica, viene immediatamente processato e condannato dalla sinistra giustizialista.

Impareranno mai?

Caro Dago, il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara: "Lavori socialmente utili per quegli studenti che si rendono protagonisti di gravi casi di bullismo o violenza". Troppo comodo! Non meritano di fare giardinaggio all'aria aperta! Vanno mandati in miniera per far capire loro la differenza tra luce e oscurità.

Illumimato Rob,

premesso che da attivista etero adoro e stimo, dal triangolo magico in su, l'eterno femminino regale, a volte, però, la donna è veramente danno.

Vedi Gianfranco Fini, uno divenuto politicante corretto, quasi piddino ad honorem, rovinato da moglie, suocero e cognato - a proposito il processo a carico suo e famiglia finirà prescritto? -; vedi il compagno Aboubakar Soumahoro, sputtanato dagli stivali in su da suocera, cognata e moglie. E' il caso di dire: meglio scapolo donnaiolo che ammogliato mariuolo.

Caro Dago, Giorgia Meloni: "Ue intervenga o sarà difficile affrontare il caro energia". Shhh!!! Stia zitta! Non provochi. Che se interviene Bruxelles con un modello di Price Cap come quello di due giorni fa, poi il prezzo del gas sale a 500 euro al MWh!

Bastarda, pescivendola. Pare che il trend tra scrittori e giornalisti sia: insulta il premier.

ABOUBAKAR SOUMAHORO VESTITO DA BABBO NATALE

Caro Dago,

…l’ipocrisia e’ la cifra somma del sinistrismo, e vabbè…ma almeno che lo stemperassero un po’… ho capito va, ce pensamo noi… nota ufficiale: Soumahoro Boubakar, e viceversa, è stato auto-sospeso dal Gruppo Parlamentare dei Verdi-Rossi…verdi de rabbia e rossi de vergogna, soprattutto!!

Caro Dago, Mimmo Lucano: "Sull'onestà di Aboubakar Soumahoro metto la mano sul fuoco."

Mimmo Scevola?

Saluti.

Caro Dago, vaccini, codice deontologico: i medici devono risconoscerne il valore. Siamo in Italia o in Cina?

Caro Dago, Lega, Bossi: "Sono in ospedale ma non preoccupatevi sto bene". Si è fatto ricoverare solo per verificare il servizio?

Caro Dago, Meloni: "Spero che i comuni italiani siano nostri alleati".

Intanto si accontenti di Calenda...

Caro Dago,

trovare lavoro agli 'occupabili' del reddito di cittadinanza è quasi impossibile? Ma scherzi? Ma allora come fanno gli extracomunitari a lavorare nelle nostre campagne?

Caro Dago, con la sinistra finalmente all'opposizione, Italia all'avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici: 20 centesimi di aumento sulle sigarette.

Caro Dago, migranti, Soumahoro si autosospende dal gruppo Verdi-Si. Giù la maschera. Se fosse tanto inconsapevole e innocente come ha tentato di far credere, sarebbe rimasto al suo posto.

Caro Dago, il primo dicembre il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel si recherà a Pechino per incontrare il Presidente cinese Xi Jinping. Bene. Va a congratularsi per il rispetto dei diritti umani?

