POSTA! – DITE A URSULA CHE IL TETTO A UN PREZZO LO FA IL VENDITORE. NON L’ACQUIRENTE – CARO DAGO, LA SITUAZIONE È QUESTA: MENTRE PUTIN PRENDE A PUGNI IN FACCIA L’EUROPA, L’EUROPA È CONVINTA DI PRENDERE A FACCIATE IL SUO PUGNO

Lettera 1

Caro Dago,

la situazione è questa. Mentre Putin prende a pugni in faccia l’Europa, l’Europa è convinta di prendere a facciate il suo pugno.

Saluti, Usbergo.

Lettera 2

Grande rientro a 8 e mezzo ieri sera di Lillibotox che sembrava una quattordicienne però senza l'acne. Per confermare la sua indiscussa imparzialità ha invitato tre antimeloniani senza contraddittorio. Se ne sono sentite di grosse, senza logicamente distinguo da parte della conduttrice.

Esempio: Giannini ha detto che la Meloni non può governare perchè non ha esperienza. Non credevo alle mie orecchie e mi chiedevo se questa era quella trasmissione che da una vita incensa ruotando i giornalisti del Fatto un certo Conte che invece di esperienza di governo ne aveva tanta prima di trovarsi per caso a Palazzo Chigi. Nessuno però ha detto che la Meloni è fascista, De Benedetti si è limitato a dire che bisognava ricostituire il CLN !

PS. Penso che la Gruber per un bel pezzo non inviterà la Aprile: troppi spacchi nella gonna, troppo giovane, troppo espansiva. Vedremo se mi sbaglio.

Giorgio

Lettera 3

Dagovski polacco,

(Dite a Ursula che) il tetto ad un prezzo lo fa il venditore.

Non l’acquirente.

Aigor bosniaco

Lettera 4

Dago,

Quella del prezzo del gas e' l'ennesima occasione persa dall' UE per dimostrare compattezza ed autorevolezza.Troppo tardi e troppo incerta, per avere un potere di deterrenza reale. Con l'inverno alle porte fanno i duri con chi ha il controllo dei rubinetti. Dilettanti.

MP

Lettera 5

Durante una telecronaca, DAZN sdogana la parola “cinicità” (anziché “cinismo”).

Ci voleva uno svecchiamento dell’italiano, se poi lo opera un ex calciatore, ancora meglio. “È normale…”

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Caro Dago, Di Maio: "Il partito di Conte è nel caos, tutti contro tutti". Giggino rosica perché i 5 Stelle di "Giuseppi" stanno rrcuperando nei sondaggi. Mentre per riuscire a trovare il suo "Impegno Civico" il giorno dopo le elezioni, probabilmente ci vorrà un tecnico di laboratorio col microscopio.

Lettera 7

Ave Dago,

De Benedetti Carlo i suoi quasi novanta anni li ha mostrati lucido e performante ieri chez madame Lilli, attaccando coloro che non ha mai controllato da Berlusconi alla Meloni. Di certo con tutto il trucco fatto ex ante la teleripresa non poteva celare la massa facciale appesantita dagli anni e dal sovrappeso, Poteva almeno mettersi una camicia aperta con la taglia aggiornata, forse non utilizza le costose tecniche di lifting. Coraggio mancano pochi giorni al 25 settembre e poi .... ?

saluti - peprig -

Lettera 8

Esimio Dago,

il Paolo Gentiloni che si lamenta dei ritardi dell'Europa nell'adottare misure anti rincari è lo stesso Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici, che quelle misure avrebbe dovuto adottarle? Se è proprio lui, deve essere stato nominato commissario europeo a sua insaputa...

Bobo

Lettera 9

Salvini perde terreno nei sondaggi. Peccato. Io già mi pregustavo futuri scenari trionfali grazie a Durigon Ministro dell’Economia e delle Finanze. Mai una gioia.

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Caro Dago

con la chiusura di Nord Stream 1 ("se volete gas togliete le sanzioni), la UE ha perso la III guerra mondiale. Mentre l'Ucraina resiste eroicamente, la UE è sconfitta con tutte le sue demenziali sanzioni. I burocrati e politici della sconfitta sarebbe bene che da Bruxelles andassero a passare il tempo in un gulag in Siberia a 60 gradi sottozero senza riscaldamento! Ai russi hanno tolto le borse Louis Vuitton, a noi hanno tolto il pane dalla bocca. E da soli.

Lorenzo B.

Lettera 11

Caro Dago,

Russia: "Niente gas finché restano sanzioni". L'Ue fregata di nuovo. Non serve che a Bruxelles si affannino col "price cap", Putin ha chiuso i rubinetti a qualsiasi prezzo. E i cretini che ci governano hanno rimediato l'ennesima figuraccia: come al solito non hanno capito quel che stava per succedere. Sveglia ragazzi!

Gary Soneji

Lettera 12

Buongiorno,

a proposito di quello che definite "strepitoso reportage" su Cap d'Agde di ferragosto, da frequentatore ultra trentennale vorrei dirvi la mia. Il sig Roncone ha descritto ambienti e situazioni ma non ha colto minimamente l'atmosfera. E' andato ad intervistare un gruppetto di italiani fatto di singoli attempati e una "collaboratrice stipendiata". Queste tipologie di frequentatori sono lontanissime dal concetto di libertinaggio e di libertà che esprime il villaggio, in cui le coppie stufe della gabbia dorata hanno trovato il modo di evitare di farsi corna e separarsi per non dover "cambiare pietanza" di nascosto e tradirsi. Il libertinaggio, volgarmente detto scambismo, è una filosofia di vita non una serata spicy...L'articolo uccide la verità e trasmette impulsi pruriginosi che nulla hanno a che fare con il mondo pulito di chi si mette in discussione e crede nella coppia. Se avete qualche dubbio andatevi a legere il blog ModernLifeStyle.it e imparerete qualcosa.

Antonello Silani

Lettera 13

Caro Dago,

Letta ai candidati: "Fate tutto il possibile, è allarme democrazia". Ormai il segretario Pd è un cartone animato: mentre tenta di arrampicarsi sta scivolando sui vetri alla grande!

Achille Gambini

Lettera 14

Caro Dago,

l’India continuerà a comprare petrolio dalla Russia e aumenterà le importazioni di gas liquefatto. A due giorni dall’accelerazione del G7 sul “price cap” New Delhi chiude la porta a ogni forma di collaborazione per boicottare Mosca: «Abbiamo avuto discussioni sul tema col G7 ma le decisioni le prendiamo in base ai nostri interessi nazionali». Quanto ci piacerebbe essere governati da gente così invece che dai lecca c. di Biden, Scholz, Macron e compagnia cantante...

Giuly

Lettera 15

Caro Dago,

il piano per ridurre i consumi di gas in Italia, nel quadro caratterizzato anche dalle sanzioni adottate contro la Russia: accensione degli impianti con quindici giorni di ritardo e un'ora in meno al giorno di termosifoni in funzione. Ma se le sanzioni riguardano i russi, non dovrebbero essere loro a spegnere il riscaldamento?

Scara

Lettera 16

Caro Dago,

Salvini: "Letta vive su Marte, nessun rischio democrazia". Troppo generoso. A noi sembra semplicemente che non capisca assolutamente ciò che gli accade attorno. Andò così anche nel 2014...

PFV

Lettera 17

Caro Dago, Usa, se il Partito Democratico dovesse perdere la maggioranza al Congresso dopo le elezioni di medio termine del prossimo novembre, l'attuale presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, chiederà di essere nominata ambasciatrice degli Stati Uniti in Italia. La signora ha ben 82 anni! Non sarebbe ora che rimanesse a casa ad ascoltare qualche disco di Placido Domingo più giovane di lei di un anno?

Theo

