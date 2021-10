POSTA! – HO LETTO LA LETTERA DI MUGHINI E ANCORA UNA VOLTA MI CHIEDO: QUANTO IMPIEGHERANNO GLI INTELLETTUALI DI SINISTRA E I POLITICI, CHE UTILIZZANO FACILI SLOGAN DESUETI, A FARE I CONTI CON UN PASSATO ORMAI TROPPO LONTANO E INIZIARE A PARLARE DEL FUTURO DELL'ITALIA? - IL 20 OTTOBRE ALLA CAMERA LA MOZIONE PD PER LA CHIUSURA DI FORZA NUOVA. NON HANNO PENSATO CHE CHIUDERLI È INUTILE PERCHÉ TANTO POI RIAPRIRANNO CON UN ALTRO NOME?

Caro Dago, Gran Bretagna, il rapporto sulla gestione del Covid: «La prima risposta alla pandemia fu "fallimentare"». Da loro, ma non da noi! Che eravamo "Prontissimi", come disse l'allora premier Giuseppe Conte...

Kevin DiMaggio

Caro Dago, dopo topi, gabbiani, pavoni, serpenti, le invasioni dei cinghiali e le passeggiate di un istrice, a creare il caos questa mattina a Roma ci ha pensato un toro. Meglio tardi che mai. Prima di lasciare la Raggi ha deciso di prendere il toro per le corna?

L.Abrami

Caro Roberto,

Leclerc, chiacchierone col turBinotto, non escluse il colpaccio in Turchia. Infatti, invece di arrivare settimo, con la sua fiammante Fiat Duna ha centrato il quarto posto.

Giancarlo Lehner

Caro Dago Afghanistan, l'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti. Raccomandino i talebani di non spendere tutto per le donne!

Maury

Caro Dago, ho appena letto la lettera di Mughini, sempre più lucido, preparato e analitico e ancora una volta mi chiedo; quanto impiegheranno gli intellettuali di sinistra, i "partigiani" in perenne guerra civile, i politici che utilizzano facili slogan desueti per animare distratti elettori, a fare i conti con un passato ormai troppo lontano e iniziare a parlare del futuro dell'Italia? E anche a studiare seriamente la storia italiana?

FB

Caro Dago, Mattarella: "Questo è il tempo della ripartenza, Ue sia forte e coesa". Coesissima! Dodici Paesi hanno chiesto che vengano finanziati i muri anti migranti ai confini e Bruxelles ha risposto "No".

Mario Canale

Caro Dago, Covid, Regioni Ue: "Allarme buco nei conti da quasi 23 miliardi per gli enti locali italiani. Una perdita che potrebbe portare a tagliare i servizi pubblici". Pazienza, ci adegueremo. L'importante è accogliere altri migranti.

Lucio Breve

Caro Dago, sperimentato con successo nei topi un vaccino 'jolly' efficace contro più tipi di coronavirus. Come la scarpa per tutte le stagioni: puoi sfoderarla internamente, togliere parte della tomaia attaccata col velcro e diventa un elegante sandalo! Ormai la ricerca è in mano a piazzisti che inseguono il profitto.

P.T.

Caro Dago, il 20 ottobre alla Camera la mozione Pd per la chiusura di Forza Nuova. I Dem continuano a occuparsi di cazzate per non occuparsi di cose serie. Non hanno pensato che chiuderli è inutile perché tanto poi riapriranno con un altro nome?

P.T.

Caro Dago, il ministro Orlando risponde a Grillo che aveva chiesto tamponi gratis per i lavoratori: "Io ho sempre detto una cosa, mi sembra ragionevole pensare a tutte le forme possibili di calmierazione, ma far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato". Idem per i migranti che ricevono tutto gratis: significa dire sostanzialmente che chi è nato in Italia ha sbagliato.

Theo

Meno male che ci siete Voi....

Letto il “pensiero” di Borgonovo e ascoltato le parole dei vari Sgarbi, Bechis, Sallusti, Senaldi, Feltri e chi piu’ ne ha piu’ ne metta sfacciatamente fascisti inside (spiegateglielo voi che destra e’ un’altra cosa....Malagodi dove sei??), mi sento in obbligo di specificare che:

A - Il fascismo, di cui loro tanto soffrono di saudade, ci trascino’ in una guerra tanto sanguinosa senza nessuna ragione logica se non quella di aizzare le folle oceaniche e beote a ribadire la necessita’ dell’ Impero’ ma de che’......

B - il Comunismo evito’ all’Italia, dopo l’attentato a Palmiro Togliatti, una possibilissima guerra civile

Suggerisco, in chiusura ai sopracitati cognomi di leggere, oltre al loro amato Mein Kampf, anche Il Capitale del mitico Carlo.

Grazie x l’ospitalita.

Salutoni a tutti voi.

Vittorio ANDREOSE

Caro Dago, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute: "Con il Green pass, praticamente esteso a tutti i luoghi chiusi, sia per le attività lavorative sia di tempo libero, noi abbiamo la garanzia che possiamo affrontare l'inverno in un modo tranquillo". Come no, con il tampone che garantisce solo che il soggetto esaminato non era infetto nei minuti in cui è stato testato. Acqua fresca.

Dario Tigor

Nel comitato di garanzia del M5S, composto da 3 persone, io mammeta e tu, dopo l'elezione del presidente, saranno distribuite le altre 2 cariche.

Signoramia

Dago Dago Dago,

Ho dovuto fare due viaggi in aereo con un amico e per due volte abbiamo fatto il tampone.

Per due volte in 3 giorni con un tampone fatto (ovviamente NEGATIVO) siamo saliti su un aereo che trasportava oltre a noi (NEGATIVI) circa 200 altri passeggeri con il loro fottutissimo Green Pass.

Ora lo sanno anche le pietre che i vaccinati possono comunque contagiare (si…si.. lo sappiamo in forma lieve e altre minchiate del genere)…..

Chi mi dice che tra i 200 passeggeri (con il loro fottutissimo Green Pass) non ci fosse qualcuno positivo ?

Questo è uno degli oltre 8.000 esempi che si potrebbero fare per dimostrare che ….. vabbè…. Che lo scrivo a fare ???????

Frank

Caro Dago,

i risultati delle recenti elezioni comunali che hanno visto il tracollo in tutto il paese del M5S sono la plateale dimostrazione di come la prossima elezione del Presidente della Repubblica sarà opera di un parlamento che non rappresenta il paese reale.

Ciò non sarebbe gravissimo se il presidente della repubblica svolgesse esclusivamente quel ruolo notarile che i costituenti gli avevano attribuito.

Ma col passare del tempo i presidenti della repubblica si sono immischiati nella politica attiva dimenticandosi spesso del ruolo di arbitro notarile che la costituzione loro assegna.

In queste condizioni, se un parlamento che non rappresenta più la realtà del paese elegge un presidente che fa politica in proprio e che dura in carica sette anni, vengono messi in forse i principi democratici su cui si dovrebbe fondare la nostra repubblica.

Non pensa che la nostra Costituzione, che qualcuno, ben remunerato, ha cercato di farla passare come “la più bella del mondo”, abbia urgente bisogno di sostanziali modifiche?

Non pensa che l’elezione diretta del capo dello stato contribuirebbe a rafforzare la democrazia nel nostro paese ed a riavvicinare le persone alla politica ?

Pietro Volpi

Nella (non) risposta alla signora Maria Falcone, Ottavio Cappellani arzigigola per non smentire il suo profilo d'autore: ci tiene a esser preso sul serio e a non uscire dall'immagine, da satira superiore alla vergogna, che ha di sé.

Questo vale anche quando entra nell'immagine altrui, almeno di quella pubblicata come memoria privata, per allegarvi un'autocensura come sacrificale forma di rispetto (ché rinunciare al diritto di satira è oblazione da procurare una sofferenza che a nessuno sfuggirà): che Cappellani non risponda delle memorie altrui era fuori discussione, ma non rispondere della propria satira, portando come prova di buon gusto l'aver omesso qualche joke o battutaccia, è prova di cattivo gusto: come lo è scherzare in un modo che nessuno può giudicare perché libera satira in libero Stato;

come lo è aggiungere en passant che che la signora Maria Falcone ha un codice retorico che non le permette di comprendere quello di Cappellani, che, perciò, la colloca nel sottomondo retorico di chi non è all'altezza della satira superiore, ma ne è compreso: che, come dire, è un gran bel privilegio, perché possa essere ricambiato.

Ci sono tutte le ragioni per cui non si comprenda, pertanto, cosa ci sia di così satiricamente superiore nella non risposta di Cappellani. Ma, visto il contenuto della replica da satira, delle scuse e altro ancora, inferiore alla satira e superiore alla vergogna, effettivamente, non si avverte la mancanza da parte di Cappellani.

Raider

Caro Dago,

ti scrivo perché esausto dell'ipocrisia che viaggia a gonfie vele fra istituzioni pubbliche e stampa accondiscendente. La materia è la riforma del catasto. Ho letto di tutto ed ho il timore, anzi la certezza, che tutto serva per non cambiare nulla ma per alzare fumo agli occhi dei cittadini.

La riforma, a nulla serve e nulla innova rispetto alle normative attuali ed i tanti che si sperticano sulla giustificazione di una maggior trasparenza ed una evasione del sommerso, non sanno di cosa parlano.

Gli attuali strumenti normativi permettono tutto ciò senza nessuna riforma (si badi bene riforma e non revisione), ma la volontà politica ed amministrativa, le risorse, le organizzazioni del lavoro, non permettono l'avanzamento richiesto. Purtroppo, e con conoscenza profonda, nessuno ha intenzione di "disturbare" gli evasori seriali, gli abusivi, gli illegali perché troppo difficile, scomodo ed impopolare.

Difficile perché tutta la burocrazia prodromica e conseguente ha un costo notevole ed a volte insostenibile. Scomodo perché bisogna mettere in campo le migliori risorse ed energie che non sempre sono disponibili, soprattutto per un progetto che non porta a significativi ed immediati risultati. Impopolare perché il vasto bacino elettorale se ne avrebbe memoria.

Quindi cosa facciamo? Facciamo i proclami del cambiamento senza ostacolare i soliti resistenti ed imperturbabili evasori. Ma sai quanti case abusive esistono nel meridione? Ed è facile capire perché nessuno ci voglia mettere mano e ripristinate la legalità anche con le attuali norme. Allora sarà meglio fare pagare di più il contadino/cittadino che ha costruito un pollaio di pochi metri quadrati.

Tanto egli non avrà via di scampo sarà perseguitato e colpito con la dura mano del fisco. Tutto quello che non gradisco e ripudio è l'ipocrisia dei benpensanti che hanno soluzioni e spiegazioni per tutto solamente a parole senza per altro conoscere le materie sulle quali dissertano. Sarò certamente in grado di approfondire la tematica a tuo piacimento.

Un abbraccio da "Alexa"