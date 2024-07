POSTA! – CARO DAGO, FINALMENTE AL FESTIVAL DELL’UNIT* LA SINISTRA ITALIANA HA INDIVIDUATO IL NEMICO DA ABBATTERE. ORA PER LA DESTRA SARANNO VERAMENTE C*ZZI *M*RI – PER NON FAR VINCERE LA DESTRA ANTISEMITA, ANTI NATO E PUTINIANA DI LE PEN, HA FATTO VINCERE LA SINISTRA ANTISEMITA, ANTI NATO E PUTINIANA DI MÉLENCHON. COMPLIMENTI VIVISSIMI A MACRON…

Lettera 1

"Putin fa sentire la presenza e bombarda Kiev. Nel raid colpito l'ospedale pediatrico Okhmatdyt. Fortunatamente soltanto un bambino ferito".

La mira dei russi è decisamente peggiore di quella degli israeliani.

Tiberio

Lettera 2

Caro Dago,

il governo ombra e l'ombra di un governo. Dopo poche ore dalla chiusura dei seggi britannici il Regno Unito ha già un governo in carica perfettamente in grado di governare, a seguito della pregevole prassi del governo ombra in vigore in quel Paese. E un ribaltone totale nella posizione politica è potuta avvenire come la cosa più naturale del mondo senza il frastuono dello starnazzare del perdente - al limite del fomentare una guerra civile - che in analoga situazione si è verificato in Francia e in Italia.

In Europa si sta assistendo al solito mercato delle vacche, che - come già previsto - non si concluderà prima di sei mesi (!!!) e cioè a fine anno, con una indecente prorogatio degli organi scaduti. La Brexit è stata come si è visto un enorme indebolimento per l'Europa e una tragedia anche economica per l'Inghilterra. Ma come potevano essere ancora sopportabili per gli inglesi gli stomachevoli bordelli europei?

Cincinnato 1945

Lettera 3

Caro Dago, alcune anime belle (immancabili) hanno da ridire sulla intitolazione di Malpensa a Berlusconi. Eppure non hanno detto nulla su tutte le strade e piazze intitolate al " compagno Togliatti " che si è reso complice silenzioso delle purghe staliniane! Ragazzi è storia, fatevene una ragione...

FB

Lettera 4

Caro Dago,

mi fa sorridere che il Papa, capo di una monarchia assoluta, seppur elettiva, dia lezioni di democrazia...

Con stima

Riccardo

Lettera 5

Esimio Dago,

per non far vincere la destra antisemita, anti Nato e putiniana di Le Pen, ha fatto vincere la sinistra antisemita, anti Nato e putiniana di Mélenchon. Complimenti vivissimi a Macron: ha reso perfettamente l'idea di cosa significhi tagliarsi gli attributi per fare un dispetto alla propria moglie...

Bobo

Lettera 6

Dago,

La paura della Le Pen ha fatto risorgere un altro estremismo e così la Francia è politicamente divisa in tre e non facilmente governabile. Bella mossa di Macron che ha applicato il famoso divide et impera, sulla pelle dei cittadini, però.

MP

Lettera 7

Caro Dago,

è Fanpage che ha scoperto l'acqua calda?

Tonyborg

Lettera 8

Caro Dago,

Finalmente al festival dell' Unit* la sinistra italiana ha individuato il nemico da abbattere. Ora per la destra saranno veramente c*zzi *m*ri.

Signoramia

Lettera 9

Caro Dago,

…ci sono misteri davanti ai quali perfino la scienza è incapace di dare risposte. Uno di questi è: perché in Finlandia hanno la Fagerström mentre in Italia abbiamo la Bindi!?!?

Gianpaolo Martini

Lettera 10

Caro Dago,

le biografie dicono che il rimpianto Presidente Kennedy si faceva portare ogni giorno delle ragazze alla Casa Bianca ,mentre anche Jackie,ricordata per la sua classe,si dava da fare di suo ( pure con Nureyev,beata lei). Clinton rimane nella storia per un servizietto nella sala ovale che ha fatto ridere il pianeta e poi per tante altre scappatelle. Trump e' accusato di grave immoralita' perche' ha tradito la moglie con una professionista pettegola ,fra l'altro pagata molto profumatamente per starsene zitta.

Noi possiamo vantare mr. Bunga Bunga e quindi dedichiamogli pure un aereoporto,perche' al suo confronto i presidenti americani erano dilettanti!

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago,

finalmente la sinistra al potere in Francia; era ora! ne vedremo delle belle, basta aspettare.

Tonyborg

Lettera 12

Caro Dago, i perdenti in Francia (fonte: Le Monde, che non è un giornale sovranista) ieri hanno preso 10 milioni di voti (8,7 milioni il RN e 1,3 milioni i loro alleati), invece i vincitori di sinistra del NFP 7 milioni. La coalizione presidenziale è stata votata da 6,5 milioni di francesi.

Non capisco: al di là del numero di deputati, che dipende unicamente dagli accordi di desistenza, non è che le sbandierate schiaccianti vittorie di Melanchon e di Macron corrispondano più a desiderata delle sinistre più che alla fattuale realtà?

GA

Lettera 13

Caro Dago,

qualche tempo fa il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha attaccato pubblicamente la recente legge sull'autonomia fatta da un parlamento liberamente eletto dai cittadini. E' corretto che un magistrato si dichiari apertamente contrario ad una legge dello stato che in futuro potrà essere chiamato ad applicare?

Pietro Volpi

