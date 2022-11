POSTA! – CARO DAGO, PERCHÉ NESSUNO DICE CHE I RAVE PARTY SONO FORMIDABILI ORGANIZZAZIONI CHE MACINANO TANTI DENARI ESENTASSE? – HO VISTO IL GRANDE ENTUSIASMO DELLA SINISTRA ITALIANA PER L'ELEZIONE DI LULA E PER UN ATTIMO HO PENSATO CHE FOSSE RIUSCITO A DIVENTARE SEGRETARIO DEL PD...

Lettera 1

Caro Dago,

il decreto legge contro i rave party non va bene. Perché invece il Governo non ne vara uno che preveda la libertà per gli ambientalisti di imbrattare e deturpare i quadri nei musei?

Dario Tigor

Lettera 2

Certo che giuristi, avvocati e politici ne hanno di fantasia, per giungere ad equiparare i rave alle manifestazioni (che comunque devono essere autorizzate...). A questo punto perché i suddetti soggetti (che non hanno alcun problema economico) non si tassano e acquistano aree e capannoni da fornire agli organizzatori di rave?

Lettera 3

Caro Dago, ormai lo sanno anche i sassi. Il cosiddetto vaccino anti-Covid non evita ai vaccinati di infettarsi o di infettare. Serve solo ad evitare una forma grave della malattia. Quindi per i fragili è assolutamente uguale essere curati da un medico vaccinato o da un no vax: possono contrarre il virus da entrambi.

A. Reale

Lettera 4

Caro Dago,

certo che ridursi a citare Gramellini pur di dare contro a Salvini è una vera delusione

Saluti

Enrico

Lettera 5

Caro Dago, secondo i dati Istat nel primo anno di pandemia è crollato il valore aggiunto delle imprese dell'industria e dei servizi. Benissimo! Così nessuno potrà chiedere di tassare il "valore aggiunto" come succede per gli "extraprofitti"...

J.R.

Lettera 6

Caro Dago, George Soros ha fatto i miliardi speculando sulla lira. Com'è che ha dato finanziamenti a Bonino e Della Vedova che hanno perso la testa per l'euro?

Claudio Coretti

Lettera 7

Caro Dago, Libia, Ong: "Ancora uccisioni e violazioni dei diritti umani". E infatti Draghi ha scelto il loro gas per sostituire quello russo, incompatibile con i nostri principi etici...

Sandro

Lettera 8

Dago,

Le nuove norme contro i rave party, ed in genere contro riunioni abusive, teoricamente potrebbero riportare un po' di legalita' in una societa' che grazie ai dem con la loro idea di permissivita', accoglienza ed inclusione hanno reso l'Italia terreno di illegalita' diffuse. Ci sono delle regole? Vanno rispettate, se non ti piacciono te ne vai altrove. Sentire personaggi tipo la Boldrini, cianciare di percorsi di formazione, di inserimenti, fa venire il latte alle ginocchia. Non e' democrazia lasciare che le baby gang facciano di tutto e che qualcuno ponga un freno a tutto questo e' un merito, non una limitazione della liberta' individuale.

MP

Lettera 9

Caro Dago, perché nessuno dice che i rave party sono formidabili organizzazioni che macinano tanti denari esentasse?

Signoramia

Lettera 10

Dear Dago International,

Allora :

Se Putin finanzia un partito italiano e' per influire perfidamente negli affari del nostro paese.

Se Soros finanzia un partito italiano lo fa per pura bontà ' ,senza voler esercitare la minima influenza sui beneficiari.

Se Parigi avesse lu' meri sarebbe una piccola Bberi.

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago,

petrolio, Wall Street Journal: "Mosca aggira le sanzioni grazie alla raffineria di Priolo. Una volta raffinato nello stabilimento siciliano di Lukoil, che è il secondo più grande in Italia e il quinto in Europa, il greggio proveniente da Mosca diventa prodotto italiano". Che figura di merda! Mettiamo tutte queste sanzioni e poi gli smerciamo il petrolio... Ma Draghi era totalmente sprovveduto o faceva il doppio gioco?

P.T.

Lettera 12

Caro Dago, Brasile, città senza benzina per le proteste anti Lula. Evviva! È già riuscito a far qualcosa per l'ambiente...

John Doe Junior

Lettera 13

Caro Dago, un consiglio alla Meloni, proponga a Conte uno scambio Crimi-Salvini. Sono entrambi incapaci ma almeno il primo non fa danni!

FB

Lettera 14

Caro Dago,

ho visto il grande entusiasmo della sinistra italiana per l'elezione di Lula ed ho scoperto che è stato eletto "solo" Presidente del Brasile: per un attimo ho pensato che fosse riuscito a diventare Segreterio del PD.....

Amandolfo

Lettera 15

Compagno Dago,

conosco il cugino del nipote dell'autista nativo di Budapest ora n pensione di Soros, se facciamo un movimento del tipo “+ Soros in + Europa” potrebbesi rimediare qualcosina? A leggere certe dichiarazioni di Calenda, forse sì!

saluti - peprig

Lettera 16

Ma sui rave party la Siae guidata da Salvo Nastasi non ha niente da dire? Gli organizzatori di queste sarabande pagheranno mai i diritti d’autore? Non sarebbe il caso di inviare gli ispettori Siae ai rave non autorizzati, invece che alle feste degli oratori?

Telefunken

Lettera 17

Caro Dago,

clima, in Europa temperature aumentate il doppio della media mondiale. Si tratta del rialzo più alto di qualsiasi altro continente al mondo. Hanno tanto accusato la Cina e invece i peggiori siamo noi.

Eli Crunch

Lettera 18

Caro Dago,

Genova, un 63enne infastidito da una lite trafigge e uccide un 41enne con una freccia scagliata con una balestra. È perché da noi non è come in America dove chiunque può acquistare un'arma...

Soset

Lettera 19

Caro Dago

Ho letto gli infiniti commenti sul quello che dovrebbe essere il futuro provvedimento anti rave party sul quale chiunque, da Magistratura Democratica a cantanti, da Letta a Michela Murgia e da Gad Lerner al tuo disgraziato sito, non ha mancato di aspimere la propria indignazione e la propria paura per l’immanente stato di polizia, auspicando (MD dixit) una “resistenza costituzionale” alla norma ed al Governo.

Orbene, una curiosità: ma qualcuno (te compreso, caro Dago), quella norma l’ha letta sulla Gazzetta Ufficiale?

Ah saperlo! (Anche se si sa, visto che NON è uscita)

Con la stima di sempre

Escamillo

