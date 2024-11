POSTA – CARO DAGO, SCHLEIN: "IL PD HA RITROVATO L'ANIMA". ERA SUL CARRO DEL GAY PRIDE? – MELONI IN ARGENTINA DA MILEI. SI FARÀ PRESTARE LA MOTOSEGA PER LE TOGHE ROSSE? – NEPPURE IL CARISSIMO E GRANDE CLAUDIO RANIERI POTRÀ FAR MOLTO – LA PRECISAZIONE DI ANNA D’AGAPITI, DIRETTRICE DELLA FILIALE BLU BANCA S.P.A DI FRASCATI...

Riceviamo e pubblichiamo:

PRECISAZIONE DI ANNA D’AGAPITI, DIRETTRICE DELLA FILIALE BLU BANCA S.P.A DI FRASCATI

BLU BANCA S.P.A

In relazione all’articolo intitolato “LA FINANZA NEGLI UFFICI DEL COMUNE DI ROMA: UNA MAXI INCHIESTA PER CORRUZIONE COLPISCE (ANCHE) I FONDI PER IL GIUBILEO”, apparso sul sito Dagospia il 13 novembre 2024 si precisa quanto segue- la Sig.ra Anna D’Agapiti, direttrice dell’unica filiale Blu Banca S.p.a. in Frascati, non conosce il Sig. Mirko Pellegrini, non ha mai aperto conti correnti bancari in suo favore né ha per lui svolto altre attività di tipo finanziario; non è mai stata sottoposta ad indagine da parte della Magistratura ed ogni collegamento dell’indagine svolta dalla Procura di Roma con il direttore di Blu Banca s.sp.a., filiale di Frascati, è destituito di qualsiasi fondamento.

Avv. Emilia R. Faraglia

Lettera 1

STEFANIA PROIETTI - VITTORIA FERDINANDI - ELLY SCHLEIN

Caro Dago, Ucraina, chiude ambasciata Usa a Kiev: "Possibile attacco significativo". Biden inarrivabile! Dopo aver provocato Mosca autorizzando Zelensky all'uso dei missili Usa a lungo raggio sul territorio russo, se la dà a gambe. Modello Afghanistan?

Neal Caffrey

Lettera 2

Caro Dago, Schlein: "Il Pd ha ritrovato l'anima". Era sul carro del Gay Pride?

John Doe Junior

Lettera 3

Caro Dago

sondaggi FDI ancora primo partito. Una Umbria non fa primavera.

Saluti, Usbergo

donald trump ed elon musk assistono al lancio di un razzo di spacex foto lapresse 1

Lettera 4

Caro Dago, Zelensky: "Putin è piccolo rispetto all'Europa unita". Certo. Ed Elon Musk è uno rispetto ai milioni di poveri. Mai sentito parlare dell’arsenale atomico russo?

Kyle Butler

Lettera 5

Caro Dago, la Cina ha respinto la richiesta di un incontro con il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, a causa della vendita di armi Usa a Taiwan. Rimbam-Biden ormai fuori controllo! Manda armi dappertutto con l'intento di far saltare in aria il mondo solo perché a lui è stato impedito di ricandidarsi?

Ranio

netanyahu bergoglio papa francesco

Lettera 6

Dago,

Ruth Dureghello, ovvero il buon senso. Che altro aggiungere alle parole che ha detto? Che il papa mi pare sempre meno ecumenico e sempre piu' schierato. Saranno i tempi turbolenti, ma non c'e' nessuno che pensi realmente alla pace in israele ed ucraina. Ci mancherebbe solo che il tanto criticato Trump riuscisse dove i pacifisti hanno fallito.

MP

Lettera 7

Caro Dago, Spagna sfigata: dopo l'alluvione di Valencia, fiumi di lacrime per l'addio al tennis di Rafa Nadal...

Tony Gal

Lettera 8

javier milei giorgia meloni g7 borgo egnazia

Caro Dago, via Montenapoleone a Milano scalza la Upper 5th Avenue a New York e diventa per la prima volta la via commerciale del lusso più costosa al mondo. Così il sindaco Sala sa dove collocare i prossimi migranti in arrivo...

Lino

Lettera 9

Caro Dago, Meloni in Argentina da Milei... Si farà prestare la motosega per le toghe rosse?

Corda

Lettera 10

Caro Dago, oggi sciopero dei medici. Guardiamo il lato positivo: verranno evitate tante diagnosi e cure sbagliate!

Frankie

Lettera 11

Caro Dago, Zelensky: "L'Ucraina perderà la sua guerra contro la Russia se gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti militari a Kiev". E chissenefrega! L'importante e che noi non buttiamo altri soldi nel cesso solo per far finta che "gli ucraini non hanno ancora perso perché la guerra non è finita ed è tutt'ora in corso". Vogliamo le bollette di luce e gas di tre anni fa!

P.T.

sciopero dei medici contro la manovra del governo meloni 10

Lettera 12

Neppure il carissimo e grande Claudio Ranieri potrà far molto. Mourinho voleva 11 Pellegrini e ci riuscì in pieno. Da De Rossi a Juric, sino Ranieri, resta il tragico problema della Roma composta da troppi Pellegrini.

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Caro Dago, vincere in Emilia Romagna, storica enclave sinistra, era come tirare un rigore a porta vuota, ma trasformare un'onda, al massimo un cavallone, di 18 mila voti di differenza tra la neo e la ex Governatrice dell'Umbria in uno tsunami che esonda dalla Terra di San Francesco per sconquassare Palazzo Chigi, mi sembra troppo. Comunque, chi si accontenta gode!

Antonio Pochesci

Lettera 14

MURALE DI CLAUDIO RANIERI A TESTACCIO

Carissimo Dago, ti ricordi di quel giapponese che rimase per trenta anni, dopo la fine della II guerra mondiale a difendere la posizione e che venne arrestato, perché non credeva che la guerra fosse finita ed il Giappone avesse perso? Non ti ricorda Zelensky? Sta sparando le ultime cartucce che lo zio Biden gli ha inviato, sperando che questa situazione si protragga nel tempo. Capire quando hai perso è sintomo di intelligenza...probabilmente manca quella!

Saluti giapponesi, Il Gandi.

Lettera 15

Caro Dago,

Questa mattina in un mercato di Bangkok ho riconosciuto con sicurezza una banana di Cattelan,mescolata ad altre banane normali dall'ignaro fruttivendolo.

Adesso mi chiedo:

Ho comprato l'apposito nastro adesivo, posso esporla a Bangkok (sottolineandone il nome dell'autore) o potrei essere accusata di plagio se la esponessi in una galleria locale?

Giovanna Maldasia

Comedian banana di Maurizio Cattelan

Lettera 16

Caro Dago, quale passaggio di consegne è il più velenoso: quello dell'assalto a Capitol Hill o quello che autorizza Kiev all'utilizzo delle armi a lungo raggio contro Mosca?

Il Gatto Giacomino

Lettera 17

Caro Dago, Ucraina, Tajani "preoccupato per la crescente aggressività della Russia". Chieda a Biden di fornire a Zelensky qualche altra arma del cacchio così la pace sarà più vicina.

Ugo Pinzani

Lettera 18

Caro Dago, un 27enne nigeriano, immigrato irregolare perché senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia a Reggio Calabria dopo che ha aggredito una coppia, un romeno di 66 anni ed una polacca di 55 disabile, alla quale contendeva il posto in cui chiedere l'elemosina. Mattarella ha detto che "l'integrazione è un potente fattore di sicurezza". Di questi quando parlerà?

Marino Pascolo

Lettera 19

missili atacms

Caro Dago, missili Atacms, Repubblica: "Ora il comando di Mosca deve fare i conti con il rischio che tutte le retrovie in un raggio di oltre 250 chilometri dal confine – la portata massima è di 300 – possano finire sotto tiro. La rete logistica deve essere riorganizzata, trasferendo in zone più sicure le scorte di armamenti e le caserme che riforniscono la prima linea: un’attività che potrebbe rallentare di parecchi giorni, se non settimane, l’offensiva per scacciare l’esercito ucraino dal Kursk". Insomma, anche stavolta Putin sembra impanato e fritto. Ma è mille giorni che ce lo dicono...

Furio Panetta

Lettera 20

VLADIMIR PUTIN DONALD TRUMP XI JINPING - MATRIOSKE

Caro Dago, report dell'Istat 2022-2023, le donne si sentono più a rischio, il 19,5% teme di uscire la sera. E sempre di più hanno paura di subire abusi sessuali: il 38,9%. E naturalmente i migranti non c'entrano nulla... Giammai!

Tommy Prim