Lettera 1

Sulla figlia di Ilary, nessuno ha fatto notare che magari a 13 anni un costume interdentale di quel tipo non è molto indicato.

Nicola

Lettera 2

Caro Dago, migranti, il Viminale replica al governatore della Sicilia Musumeci: "La sicurezza sanitaria è una priorità dello Stato". E infatti stanotte, a Lampedusa, altri 58 clandestini positivi al Covid.

Nino

Lettera 3

Caro Dago, come mai i grillini non stanno facendo campagna per il "si" al taglio dei parlamentari? Di Battista ha messo lo scooter in garage? Si preparano all'ennesima capriola della loro vergognosa carriera politica per conservare poltrone e stipendi? Salvini e Meloni ringraziano anticipatamente...

FB

Lettera 4

Caro Dago, Amatrice, Mattarella: "Dopo il sisma la ricostruzione è ancora incompiuta". Non occorre essere Einstein per capire che se spendi miliardi e risorse umane per salvare, accogliere e accudire i migranti chi è rimasto vittima del terremoto finisce inevitabilmente nel dimenticatoio.

P.F.V.

Lettera 5

Caro Dago, scuola, al via i test sierologici per il personale in tutte le Regioni. Anche se sono adulti meglio fare attenzione che qualcuno non copi.

Pikappa

Lettera 6

Caro Dago, Giuseppe Conte ad alcuni cittadini di Amatrice dopo la cerimonia per il quarto anniversario del sisma: "Le leggi per accelerare e semplificare le abbiamo fatte ma tra sei mesi, un anno, non cambierà nulla. Il processo di ricostruzione è lungo e complesso". Il tipico provvedimento dell'illusionista Giuseppi: far sembrare che tutto è risolto per non risolvere nulla.

Tas

Lettera 7

Caro Dago, la copertina del settimanale "Gente", con il lato B della figlia 13enne Chanel in primo piano fa incazzare Totti e Ilary. E giustamente! Ma forse l'hanno scambiata per una nipote di Mubarak... (L'avesse fatto il settimanale "Chi", avrebbero già mandato l'Esercito).

Ezra Martin

Lettera 8

Caro Dago, i bielorussi farebbero bene a tenersi stretto Lukashenko. Con elezioni "regolari" potrebbe capitargli una Merkel, un Macron o peggio ancora un Conte.

Leo Eredi

IL TWEET DI PAOLO BERIZZI SUL MALTEMPO A VERONA COLPA DEI NAZIFASCISTI E DEI RAZZISTI

Lettera 9

Dagosapiens, quel giornalista, quel Paolo Berizzi: vedo che ha scritto un libro dal titolo "L'educazione di un fascista". Oggi invece nel suo tweet imbecille sul nubifragio cha ha colpito Verona ci ha fatto leggere "La maleducazione di un antifascista".

Vittorio Datteunakarmataberizzi ExInFeltrito

Lettera 10

Caro Dago, l'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko, leader della Rivoluzione arancione del 2004, in gravi condizioni con il Covid. Una variante dell'avelenamento? Avrà bevuto un tè infetto?

Piero Nuzzo

Yulia Tymoshenko con sua figlia prima di parlare a Independence Square

Caro Dago, coglioncelli, pezzi di merda, irresponsabili di comodo negazionisti del virus: urge far sapere alla ministra che di rotelline alla scola italiana ne servirebbero decisamente a milioni, ma non per sprecarle mettendole ai banchi ......

proteste in bielorussia 23 agosto 2020 12

Cincinnato 1945

Lettera 11

Ciao Dago, leggo una bellissima notizia: allo Spallanzani è stata avviata la sperimentazione del vaccino italiano! Lo ha confermato lo stesso Zingaretti. Quindi possiamo chiedere a Bill Gates che ci restituisca i 287 milioni che gli ha dato Conte?

Iago

Lettera 12

America First! La polizia americana ha fatto fuori altri due poveri cristi, bricconcelli da due soldi. Un latino ed un ennesimo afroamericano (11 colpi!). Ma in America i poliziotti dove li reclutano, a Sing Sing?

Gaetano il Siciliano

Lettera 13

Caro Dago, vaccino Covid, partita oggi la sperimentazione sull'uomo allo Spallanzani. Quanti politici e religiosi ci sono tra i volontari?

Achille Gambini

Lettera 14

Caro Dago, appena avuta notizia del presunto avvelenamento, un'aeroambulanza, con attrezzature mediche e specialisti a bordo, è decollata da Norimberga, diretta in Siberia per raggiungere Navalny e portarlo a Berlino, dove le autorità si sono dichiarate pronte ad accoglierlo.

alexei navalny al bar dell'aeroporto dove sarebbe stato avvelenato

Qualcuno sa invece spiegare perché quando ci sono dei migranti su navi di Ong tedesche da salvare in mezzo al Mediterraneo, la Merkel se ne sbatte i coglioni e non manda nessuno?

Frankie Catrame

Lettera 15

Caro Dago, la Goodyear ha vietato ai suoi dipendenti di indossare berretti Maga (Make America great Again, slogan trumpiano) consentendo invece i simboli del Black Lives Matter. Che pezzi d'idioti! Non sanno che se vuoi vendere è meglio tenersi lontano dalla propaganda politica?

bielorusse bone in piazza contro lukashenko

A.B.

Lettera 16

Caro Dago, ogni anno, in Italia, per diabete muoiono circa 20.000 persone, cioè 55 al giorno. I decessi tra le cui concause c'è il diabete sono circa 74.000, cioè 200 al giorno. Sommando i due dati, il diabete, direttamente o indirettamente, ammazza 94.000 persone l'anno con un'incidenza di 255 al giorno.

Come mai l'attenzione mediatica e politica è tutta concentrata sugli attuali 5-6 morti al giorno di Covid-19? E anche se fossero 60, sarebbero sempre 1/4 dei morti per diabete.

CORONAVIRUS - BARE A BERGAMO

Per caso è in atto una nuova "strategia della tensione"?

[Gatto Giacomino]

Lettera 17

Esimio, siamo in un paese che offre tante libertà (e non dovremmo dimenticarlo mai), inclusa la libertà di trasferirsi a vivere altrove, ma a questo punto occorre intervenire su un aspetto: se un pensionato sposta la residenza all'estero per pagare poche o anche zero imposte non può ricordare di essere cittadino italiano solo quando gli conviene, vedi l'assistenza medica che di sicuro è molto migliore di quella prestata in Romania, Tunisia, Malta, ecc. In questi casi, ma non solo, guarda un po' tutti ricordano di essere italiani.

diabete

Sisl

Lettera 18

Caro Dago, mi trovo in Liguria, in un noto stabilimento balneare dove si è registrato nel mese scorso il primo caso di Coronavirus del comune. Nessuno (e dico nessuno, né giovani, né presunti adulti) indossa la mascherina: e non sto parlando della spiaggia, ma del bar -guarda caso, il positivo era un barista e il bar è pure rimasto chiuso per un po', ma evidentemente la lezione non è bastata.

POLIZIA MUNICIPALE MULTA CHI NON INDOSSA LA MASCHERINA

Milanesi e parmigiani affollano lo stabilimento e chiacchierano amabilmente appoggiati al bancone del bar, rigorosamente vicini, rigorosamente smascherati, raccontandosi di come hanno affrontato il lockdown, di come a maggio non abbiano potuto aprire la seconda casa al mare, fanno previsioni a breve e lungo termine, si addolorano per qualche conoscente che c'ha lasciato le penne e intanto sorseggiano cocktails che tengono tra le mani abbronzate, ingioiellate, felici.

Nel frattempo, i figli, ragazzotti ben vestiti, sfoggiano mascherine fashion senza indossarle, affollano gelaterie e focaccerie e a piedi nudi scorrazzano di qua e di là, regalando così una nuova iconografia alla figura dell'untore.

conte meme

Non un controllo, non una multa, nemmeno una scazzottata in stile Venezia. Nulla.

Stanno così bene. Adesso.

Alda M.

Lettera 19

Dago darling, lo so, é robetta non degna di assurgere ai tristi fasti di "La grande storia in prima serata" di Rai/Eiar, che si occupa quasi esclusivamente di Hitler&Mussolini e loro annessi & connessi. Mi riferisco alla "Notte di San Bartolomeo" (23-24 agosto) nella Francia del 1572, in cui furono trucidati migliaia di protestanti (ugonotti).

proteste in bielorussia 23 agosto 2020 11

Ancor oggi non é chiaro chi permise un simile massacro, ma ormai si tende a discolpare la regina madre Caterina de' Medici, che si batté sempre per la libertà di culto, ma non il figlio re Carlo IX. Qualche giorno prima c'era stato uno dei matrimoni più buffi della storia: quello tra la regina Margot, cattolica, e Enrico di Borbone, ugonotto. Un po' dentro Notre Dame de Paris e un po' fuori, perché gli ugonotti non poterono entrare nel tempio cattolico, ora in disuso, perché parzialmente bruciato (la leggenda oscurantista attuale vuole per una cicca di sigaretta!!!). Pace e bene

Natalie Paav

CORONAVIRUS - OPERATORI SANITARI CON GUANTI E MASCHERINE