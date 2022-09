POSTA! – LA RUSSIA A TIFARE PER LE DESTRE. GLI USA PER GLI EX-COMUNISTI. UN MONDO AL CONTRARIO – CARO DAGO, ARMENIA E AZERBAIGIAN HANNO RIPORTATO QUASI 100 SOLDATI MORTI NEI PEGGIORI COMBATTIMENTI DALLA GUERRA DEL 2020 NELLA REGIONE DEL NAGORNO-KARABAKH. AZERBAIGIAN, IL TERZO FORNITORE DI GAS NATURALE DELL'ITALIA. IN CASO DI ESCALATION DRAGHI HA PRONTO UN FORNITORE ALTERNATIVO DI GAS? OPPURE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

MATTEO SALVINI E PUTIN

Caro Dago,

puntuale come una cambiale è arrivato, a pochi giorni dalle elezioni, il consueto aiutino ai partiti della sinistra. Solo che questa volta non dai magistrati schierati in difesa della democrazia (rigorosamente solo da una parte) ma addirittura dagli USA, ovviamente senza presentare prove o nomi ma solo fumose allusioni che raggiungono comunque lo scopo di inquinare le elezioni, come avviene dalle loro parti.

PS vista la simpatia che riscuote la Russia in molti italiani, siamo sicuri che sia veramente un aiuto?

FB

Lettera 2

Caro Dago

Ti informo che i mezzi pubblici vanno anche il sabato e la domenica per cui lo sciopero del venerdì non allunga il week end. Purtroppo siete tutti vittima di questo “clima” in cui il conflitto sociale viene criminalizzato e anche ridicolizzato. Perché il padrone è padrone anche del vostro buco del culo. Dovreste vergognarvi…. Il condizionale è d’obbligo….

Frank Cimini

Lettera 3

ursula von der leyen e olena zelenska a strasburgo

Caro Dago, energia, la Commissione Ue propone taglio del 10% consumi fino a marzo. Per prima cosa proporremmo un taglio dei loro stipendi del 50%, visto che sono i responsabili, assieme ai governi Ue, della situazione in cui ci troviamo grazie alla brillante idea della sanzioni alla Russia!

SL

Lettera 4

Caro Dago,

oggi ci chiediamo come e quanto il Cremlino abbia pagato i partiti destra.

Proprio vero che tutto cambia per restare identico. Una volta Mosca pagava il PCI (dimostrato ormai), ora la Lega (e forse altri).

Starei attenta da sinistra a fare tanto la morale…

Saluti dal rublo.

Lisa

matteo salvini francesca verdini venezia.1

Lettera 5

Dago colendissimo,

il mistero Salvini. Come ha fatto un politico così sprovveduto ad essere stato ad un passo dai cosiddetti “pieni poteri?

Da tempo si stavano affastellando sulla sua testolina molteplici indizi (chiamiamoli così) sulla entente cordiale (chiamiamola così) con la Russia. Ora, un politico esperto fiuta l’aria e comincia a prendersi una distanza di sicurezza, anche perché da qualche parte può saltare fuori qualche documento scritto con la Kryptonite. Magari generico, magari non veritiero, ma dagli effetti dirompenti. Il Salvini invece negli ultimi mesi si spende continuamente con narrazioni filoputiniane. Adesso che il documento è “arrivato”, reagisce con minacce di querela. Per quel che vale, in quanto altri documenti potrebbero “emergere”.

Delle due l’una: o Salvini è un putiniano a gratis, oppure non è a gratis. In ambedue i casi ha diritto ad un diploma di sprovvedutezza. Pregherei Dagospia di provvedere all’emissione ed all’inoltro del diploma.

Saluti da Stregatto

il feretro della regina elisabetta arriva a buckingham palace 4

Lettera 6

Caro Dago,

milioni di persone faranno fino a 30 ore di fila per entrare nella camera ardente e rendere omaggio a Elisabetta II. E poi non vengano a dirci che siamo tutti uguali...

Frankie

Lettera 7

Esimio Dago,

massima solidarietà alla Pausini, che non si è prestata all'ennesima pagliacciata. A tal proposito, ricordo a tutti i sinistrati che "bella ciao" non è mai stata usata come canto della resistenza.

Un caro saluto,

Nick Pagnotta

Lettera 8

"In via Marco Trani ci andrei subito a vivere" dice Fiorello.

Sono contento perchè in genere 'ste vie te le piazzano nella periferia lontana dimenticata di Dio e dalle varie amministrazioni locali della capitale. Io propongo di intitolare la strada nella mia borgata, a nord di Roma.

Non vedo l'ora di avercelo come vicino.

Paolo Ferraresi

Lettera 9

laura pausini si rifiuta di cantare bella ciao ospite di el hormiguero 3

Caro Dago,

la notizia del giorno non è tanto chi ha preso i soldi dai russi che pare + una fake disperata dell'ultima ora, ma la anonima coppia Bresciana con 8 milioni seppelliti in giardino e un giro di fatture false per mezzo miliardo, una mega truffa allo stato con oltre 90 milioni di iva evasa...a....Gussago non Campobasso...!

Dopo la sig. Boda del Miur ecco che un altro pezzo della c.d. società civile si stacca come un iceberg alla deriva... c'è davvero da temere chiunque oramai...

saluti

LB

Lettera 10

Caro Dago, Ue, Ursula von der Leyen: "Sanzioni resteranno, Putin fallirà, noi prevarremo". Sanzioni ci sono, Putin rimane, noi stiamo fallendo...

John Reese

Lettera 11

Caro Dago,

ma esattamente dove è che troviamo la parola “cuore” in Bella Ciao? Mi sa che forse le idee confuse ce le abbiano in tanti… (tra l’altro anche in spagnolo…)

laura pausini si rifiuta di cantare bella ciao ospite di el hormiguero 6

Se ha ragione l’articolo nel dire che Laura Pausini avrebbe dovuto cantare un pezzo italiano con un “ un testo che contenesse la parola corazòn”, allora forse sono gli altri a cercare polemica dove non c’è.

Poi fingere di non sapere che “Bella ciao” sia una canzone che si suona in genere alle manifestazioni dove vedi gente che indossa la t-shirt con il viso di Che Guevara è ipocrisia totale.

Comunque aspetto il duetto Pausini e Meloni “Yo soy Giorgia” per le migliori discoteche gay di Barcellona.

Saluti dalle t-shirt Che Guevara,

Lisa

Lettera 12

Caro Dago,

laura pausini 8

mancano una decina di giorni al voto, non ho capito la notizia dei finanziamenti della Russia che coinvolge il centro destra. Mi aspettavo fosse la magistratura ad intervenire per fermare il centrodestra, ma muovere addirittura l’America (guerrafondaia). Mi sa che dopo queste accuse Meloni, Salvini e Berlusconi possano arrivare al 50% di voti…

Bobilduro

Lettera 13

Dagovski-polacco,

la Russia a tifare per le destre.

Gli Usa per gli ex-comunisti.

Un mondo al contrario.

Aigor-bosniaco

Lettera 14

Caro Dago,

ma i giornali che predicono che se i partiti del cdx vincessero le elezioni non potrebbero governare perché si sfascerebbero, sono gli stessi che MAI hanno predetto le alleanze giallo-verde o quella contro natura (“mai col PD!”) giallo-rossa?

Saluti, Usbergo

Lettera 15

Caro Dago,

DRAGHI PUTIN GAS

Armenia e Azerbaigian hanno riportato quasi 100 soldati morti nei peggiori combattimenti dalla guerra del 2020 nella regione del Nagorno-Karabakh. Azerbaigian, il terzo fornitore di gas naturale dell'Italia. In caso di escalation Draghi ha pronto un fornitore alternativo di gas? Oppure è intenzionato a tornare con la coda tra le gambe da Putin come è dovuto tornare da Erdogan dopo avergli dato del dittatore?

Arty

Lettera 16

Caro Dago,

Ucraina, Biden: "Progressi, ma la strada è ancora lunga". Ecco, lo spieghi ai penosi giornalisti della "controffensiva a valanga".

Tas

Lettera 17

Caro Dago,

regina elisabetta joe biden

i 300 milioni di dollari dati dai russi ai partiti di una ventina di Paesi, dal 2014 a oggi, è solo "la punta dsll'iceberg". Ma certo. L'iceberg sono gli 85 miliardi di euro dati dell'Ue a Putin dall'inizio della guerra ad oggi (6 mesi) in cambio di gas e petrolio!

Sonny Carboni

Lettera 18

Caro Dago,

a proposito di costi dell'energia elettrica ed extraprofitti segnalo che l'utente che produce energia col proprio impianto fotovoltaico sul tetto paga a prezzo pieno tutti i kw utilizzati, gli vengono rimborsati a metà prezzo quelli autoprodotti e infine gli vengono pagati un decimo quelli in eccesso (e il gestore li rivende a prezzo pieno!). Non è solo la borsa di Amsterdam che fa grossi guadagni.

Riccardo

Lettera 19

vladimir putin

Caro Dago,

sia in Italia che in Europa tutti alla ricerca del "fascista" ma nessuno si è accorto che l'unico è Putin! Come con Mussolini lo hanno portato in giro per mirabolanti parate militari e poi il risultato...

amandolfo

VLADIMIR PUTIN KIM JONG UN TETTO LA QUALUNQUE - BY CARLI MEME SU PUTIN E IL GAS