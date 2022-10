POSTA! - OGNI ANNO IN ITALIA MUOIONO MOLTISSIME PERSONE UCCISE DA MALATI DI MENTE IN PREDA A RAPTUS. I SERVIZI SOCIALI, GLI ADDETTI AI LAVORI E LA LEGISLAZIONE EVIDENTEMENTE CARENTE PERMETTONO A PERSONE CHE ANDREBBERO CONTROLLATE E SEGUITE DI RENDERE LA VITA IMPOSSIBILE E PERICOLOSA AI PARENTI E ALLA COMUNITA', E SPESSO CI SCAPPA IL MORTO O I MORTI. NON RISULTA CHE QUALCUNO AI PIANI ALTI SI CHIEDA SE NON SI DOVREBBE PRENDERE IN MANO LA SITUAZIONE E PROVVEDERE…

Riceviamo e pubblichiamo:

ENRICO LETTA

Lettera 1

Caro Dago, Letta alla Direzione Pd: "Oggi 28 ottobre 2022, cento anni dopo la Marcia su Roma, comincia il percorso costituente del nuovo Pd". Non è chiaro. Si ispira alla Marcia su Roma?

Gian Morassi

Lettera 2

Caro Dago, ad ottobre inflazione vicina al 12%. Più che dell'età in cui andare in pensione, il Governo deve preoccuparsi che chi è in pensione, per motivi economici, non finisca al cimitero!

inflazione 1

Bibi

Lettera 3

Caro Dago,

Ogni anno in Italia muoiono moltissime persone uccise da malati di mente in preda a raptus. I servizi sociali ,gli addetti ai lavori e la legislazione evidentemente carente permettono a persone che andrebbero controllate e seguite di rendere la vita impossibile e pericolosa ai parenti e alla comunita',e spesso ci scappa il morto o i morti.

michela murgia

Non risulta che qualcuno ai piani alti si chieda se non si dovrebbe prendere in mano la situazione e provvedere a piu' assistenza e piu' controlli ,sia per i malati che per le famiglie .

E intanto continuano a morire persone innocenti.

Giovanna Maldasia

Lettera 4

Caro Dago tutti preoccupati della Marcia su Roma ma il vero Fascismo sta a Bruxelles: Elon Musk ci promette l' "uccellino" libero e immediatamente il Commissario Europeo Thierry Breton ci comunica che la Gabbia Europea è già pronta!

MEME SU ELON MUSK CHE LICENZIA I DIPENDENTI DI TWITTER

Amandolfo

Lettera 5

Caro Dago, dall'inizio del 2022 al 26 ottobre, da Libia, Tunisia e Turchia, sono già arrivati in Italia 79.647 migranti. (Più quelli della rotta balcanica!). Non è curioso che finché c'era Draghi questi dati siano stati accuratamente tenuti nascosti agli italiani?

B.Ton

Lettera 6

Caro Dago, chissà se la Boldrini e la Murgia, alle prese con i loro deliri linguistici, hanno notato che molte e molti autorevoli personaggi di sinistra hanno apprezzato il discorso della Meloni, pur marcando la loro distanza politica. A dimostrazione che si può essere avversari senza scivolare nella demonizzazione...speriamo sia un inizio.

FB

laura boldrini viene contestata 3

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina, Cina: "Russia pronta a dialogo con Usa e Kiev". Ora Biden cosa si inventerà? Che non può perché è affetto da meteorismo?

SL

Lettera 8

Caro Dago, Kiev: "300 bambini portati in Russia con scusa vacanze". Da noi, 80mila migranti portarti in Italia da scafisti e Ong con scusa di "una vita migliore"!

Edy Pucci

Lettera 9

giorgia meloni nel 2008

Caro Dago, Sanità, ritorno al lavoro per medici e infermieri che erano stati sospesi perché si erano rifiutati di vaccinarsi. Con la carenza di personale che c'è bisogna guardare al danno minore. Come si fa tutti gli anni per l'influenza, che causa migliaia di morti. La stragrande maggioranza degli operatori sanitari non si vaccina eppure nessuno è mai stato sospeso.

Ranio

Lettera 10

christine lagarde 2

Caro Dago, la Bce alza i tassi d’interesse di 75 punti base. Così chi voleva accendere un mutuo per pagare le bollette sarà fregato!

Jantra

Lettera 11

Ma lo Scarpinato che replica alla Meloni è lo stesso che si dice abbia venduto un immobile alla madre di un suo imputato, però facendolo pagare il doppio del valore di mercato? Imputato del quale chiese si chiese poi il proscioglimento?

MARCO TRAVAGLIO CANTA RENATO ZERO A RADIO2

Lettera 12

Caro Dago, tetto ai contanti, Travaglio : "Attendiamo con ansia che Meloni o i suoi docenti ci presentino un povero che gira con un rotolo di 3 o 10mila euro in tasca". È strano che Marco "Slurpino" abbia questo tipo di ansie: il Governo capitanato da Conte, con Di Maio alla grancassa, i poveri non doveva averli aboliti assieme alla povertà?

GS

Lettera 13

A Dagospia.

I Russi non dimenticano gli insegnamenti della Storia.

INFLAZIONE IN AUMENTO

Estate 1942 e primavera 1943 la Battaglia di Stalingrado, oggi Volgograd. Hitler voleva prendere la città che si estendeva sulla sponda occidentale del Volga, passare il fiume e poi dilagare fino ai pozzi petroliferi di Baku sul mar Caspio. I Russi evacuarono la città dai civili e resistettero e vinsero poi, dando inizio alla fine dell’armata tedesca.

Autunno 2022, giusto ottant’anni dopo, ecco la Battaglia di Kherson. Gli Ucraini vogliono riprendere la loro città, che si estende sulla riva occidentale del Dnepr, passare il fiume e poi arrivare vittoriosi alla Crimea e al Mar d’Azov. I Russi hanno già evacuato la popolazione civile e si ripromettono di combattere per mantenere la città e così fermare l’attacco degli Ucraini. Come andrà a finire questa volta? Gli Ucraini attaccheranno davvero?

Francisco o primeiro.

Lettera 14

sergio mattarella enrico letta

Caro Dago, Biden aggiorna l'arsenale nucleare in Europa. Cento nuove bombe in Italia, Germania, Olanda e Turchia. Un'occasione da non perdere per gli europeisti atlantisti del Pd. Una bella manifestazione contro le centrali nucleari di nuova generazione per la produzione di energia: sono pericolose.

Tony Gal

Lettera 15

Caro Dago, Pd, Letta: "Manifesto valori, poi primarie il 12 marzo". Cinque mesi... Quanta fretta! Dove deve correre?

Lucio Breve

chiara ferragni agli uffizi 3

Lettera 16

Caro Dago, se hanno ripreso a bloccare le navi ONG , arriverà ancora

Richard con nuove ricette di risotti?

un caro saluto

Zagortenay

Lettera 17

Caro Dago,

Ma non furono proprio gli Uffizi a vantarsi di avere ingaggiato la social media star italiana Ferragni per portare finalmente l’arte sui social? Rilanciarono poi la fortunata azione con articoli più o meno gonfiati di statistiche scoprendo che i giovani ( ergo scolaresche) vanno al museo.

Ora due fanciulle meno patinate dell’altra e più ruspanti ci riprovano e cosa succede? Il finimondo!

chiara ferragni agli uffizi 2

Posso dire che io ho apprezzato almeno che una delle due fanciulle fingesse di volgere lo sguardo ai quadri nel mostrarci le natiche tornite? La Ferragni si era pure messa davanti ai quadri come fossero stati una quinta qualunque e fosse lei da vedere con questa aria da turista olandese un po’ troppa cotta dal sole. Non magari viceversa.

E poi Schiele è stato rilanciato su OnlyFan, anche noi dove siamo?

Saluti dalle natiche tornite,

Lisa

Lettera 18

Caro Dago,

a chi gli chiedeva un parere sull'innalzamento a 10.000 euro del tetto del contante, Giuseppe Conte ha risposto: "Girare con valigette piene di contante non risponde alle necessità dei cittadini".

GIUSEPPE CONTE

Evidentemente l'uso compulsivo delle carte come da dettami del suo "cash-back" ha fatto perdere a Conte il senso della realtà: 10.000 euro stanno tranquillamente in una tasca, visto che corrispondono a 100 banconote (una mazzetta) da 100 euro, a 50 banconote da 200 euro e a 20 banconote da 500 euro (quelle che di solito usa il cane della Cirinnà).

I criminali (quelli che veramente riempiono di soldi le valigette e che dovrebbero essere colpiti dalle limitazioni) del tetto del contante se ne infischiano alla grande...

Gualtiero Bianco

Lettera 19

Caro Dago,

MEME REMIGI

Credo che pian-pianino siamo stati ricatapultati nell’era ProtoDemocristiana grazie a tutti i bacchettoni di destra e sinistra... Il concetto di Politically correct fin qui applicato è ridicolo e di dubbia interpretazione.

Nel caso “Memo”, sarebbe bastato che la palpeggiata lo ripagasse col sorrisino alla stessa maniera, magari con una bella strizzatina in quel posto.

Ah, Bertone peperoncina...

Alb

Lettera 20

Caro Dago,

quando alcuni anni fa Renzi alzò il limite all’uso del contante da 1000 a 3000 euro non si registrò alcuna significativa reazione negativa.

Adesso che l’innalzamento del limite in discorso lo vuole fare il nuovo governo, che dai 2000 euro attuali finirà per portarlo a 3000 euro, il PD ed il M5S si stracciano le vesti quasi si trattasse di un sacrilegio.

memo remigi palpeggia jessica morlacchi 3

Giornali che all’epoca di Renzi avevano accettato di buon grado l’innalzamento del limite ora gridano in prima pagina che tale provvedimento favorirà gli evasori e gli spacciatori.

Ma ci sono prove che l’aumento del limite all’uso del contante favorisca l’evasione fiscale come si sente dire ?

Se ciò fosse vero vorrebbe dire che quando in Italia il limite all’uso del contante era di 1000 euro l’evasione fiscale sarebbe stata inferiore a quando tale limite era a 3000 euro.

A me non sembra che le cose non siano andate così.

MEMO REMIGI JESSICA MORLACCHI

Del resto va notato che il limite all’uso del contante si applica solo alle operazioni di compravendita regolari e che pertanto non danno luogo ad evasione fiscale.

Per tali operazioni regolari che il limite all’uso del contante sia di 1000, 3000 o 10000 euro non da luogo in nessun caso ad evasione fiscale.

Le operazioni in nero che creano evasione fiscale continueranno ad essere regolate in contanti quale che sia il limite fissato per legge.

Pietro Volpi