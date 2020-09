POSTA! PARENTE: ''CARO DAGO, L’OPERA DI UN ASSASSINO NON È ARTE?” TI DOMANDI NEL TITOLO ALL’ARTICOLO SULLA RIMOZIONE DELL’OPERA DI SAUL FLETCHER. CERTO, SE COSÌ FOSSE ANDREBBERO RIMOSSI TUTTI I CARAVAGGIO, MA IL PUNTO È CHE HA UCCISO UNA DONNA, E IN GENERALE QUALSIASI COSA ABBIA COME VITTIMA UNA DONNA OGGI È BANDITA, PER CUI NON AVRANNO MAI LA PARITÀ, SARANNO PROTETTE COME I PANDA E I KOALA, ANIMALI CHE NON BRILLANO CERTO PER INTELLIGENZA. TI FACCIO UN ALTRO ESEMPIO: PRENDI IL TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI...

Lettera 1

Caro Dago, “l’opera di un assassino non è arte?” ti domandi nel titolo all’articolo sulla rimozione dell’opera di Saul Fletcher dalla fondazione Pinault di Venezia. Certo, se così fosse andrebbero rimossi tutti i Caravaggio, ma il punto è che Fletcher ha ucciso una donna, non è un omicida ma un femminicida, e in generale qualsiasi cosa abbia come vittima una donna oggi è bandita, per cui non avranno mai la parità, saranno protette come i panda e i koala, animali che non brillano certo per intelligenza.

Ti faccio un altro esempio: prendi il tweet di Selvaggia Lucarelli, “secondo me Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid”. Battuta carina, ma pensa che casino femminista sarebbe successo se anziché su Silvio che non ha la prostata fosse stata fatta su una Silvia ottantenne operata di cancro al seno, apriti cielo, apriti murge.

Se provi a spiegare qualsiasi cosa a una donna ti risponde che stai facendo mansplaining, perfino se stai parlando della relatività di Einstein (che le femministe vogliono attribuire alla moglie di Einstein, come no, scriveva le equazioni sui pannolini del figlio magari), ma loro possono rompere le palle a tutti facendo womansplaining tutto il giorno su tutti gli argomenti.

Eppure abbiamo le prove che l’imbecillità è una caratteristica di ambo i sessi. Tipo: ci siamo liberati di Toninelli e ora abbiamo un ministro dei trasporti donna che vuole costruire una pista ciclabile per collegare la Calabria alla Sicilia, ma se muovi una critica al cervello della De Micheli sei sessista.

In ogni caso Caravaggio per fortuna ha ucciso un maschio e può restare dove è, quanto a Fletcher si può sempre sostituire con una brutta bellissima modella di Gucci.

Baci,

MASSIMILIANO PARENTE

Lettera 2

Dagovski,

Conte doveva essere l’Avvocato degli Italiani.

E’ diventato il Medico Legale (senza prognosi tanto il paziente è già morto).

Aigor

Lettera 3

Caro Dago,

ma se ormai i positivi al Covid sono tutti asintomatici, perché continuano a misurarmi la temperatura in qualunque posto io vada???

Marcello

Lettera 4

Caro Dago, Berlusconi positivo al Covid-19. Praticamente la Champions League dei virus.

Vic Laffer

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza: "A breve saranno pubblicati tutti i verbali del Comitato tecnico-scientifico". Ah, finalmente! Dunque sono state completate le operazioni di sbianchettamento?

Axel

Lettera 6

Caro dago, l'ultima copertina della rivista art e dossier diretta da Philippe Daverio , resterà emblematica : la Lina Cavalieri di Fornasetti che con il dito sulle labbra mima il gesto del silenzio , mentre lo sguardo volge verso uno sconosciuto altrove . In una sola immagine, di più non si può dire. Arrivederci Maestro . Ci mancherai tanto .

Laura .S

Lettera 7

Caro Dago,

sono amico di Silvio Berlusconi e lo conosco bene.

Ergo, sapevo che sarebbe diventato presto positivo al covid-19, tanto per non lasciare spazio mediatico e scena ad altri vip. Lui che sbriciolò la gioiosa macchina da guerra, prenderà a pallonate il virus, uscendone più baldo ed arrapato che mai.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

Caro Dago, Silvio Berlusconi s'è preso il coronavirus. Qualcuno spieghi a Marco Travaglio che non si tratta di appropriazione indebita.

Mario Canale

Lettera 9

Caro Dago

a "sproposito" di Berlusconi,

ma la Lucarelli che lavoro fa? Non sa che la prostata, a Berlusconi, gliel'hanno asportata nel '97?

Sennò, perché Dago lo chiama il Pompetta?

Cyber

Lettera 10

fine messaggio

giuseppem

Lettera 11

LUIGI DI MAIO INCONTRA BEPPE GRILLO A ROMA 2

Caro Dago, Usa, 18enne afroamericano ucciso dalla polizia a Washington. Ma per favore. Possibile che da quando hanno cominciato a martellare con George Floyd - fine maggio - la polizia non abbia ucciso mai nemmeno una, dicasi una, persona bianca?

Lino

Lettera 12

Dago colendissimo, che il presidente del consiglio sia un non eletto, privo di precedenti esperienze politiche, senza competenza alcuna della gestione della cosa pubblica, passi.

daniel prude ammanettato e incappucciato per strada a rochester

Ma che il portavoce del suddetto – anche lui appartenente alla medesima categoria, cioè sprovvisto di qualsiasi titolo politico-amministrativo-letterario-, imperversi in pubblico e qualche volta si sovrapponga a Conte il temporeggiatore, dove sta scritto che anche questo deve passare? Quando i nostri iperattivi procuratori invieranno a Grillo e soci un avviso di garanzia per danno reputazionale allo Stato ed al Paese?

Saluti da Stregatto

migranti sbarcano a lampedusa

Lettera 13

Caro Dago, Conte: "Entro venerdì navi per trasferire i migranti e svuotare hotspot di Lampedusa". Ottimo. Entro una settimana barconi e barchini per riempirlo di nuovo.

Claudio Coretti

Lettera 14

Dago darling, finalmente una buona notizia: ritorno di fiamma per Casalino e il suo compagno cubano. Allora é proprio vero che, come dice la canzone, "L'amour est bien plus fort que nous". Anche tra "fratelli caldi" come si dice (o si diceva) per i gai in Germania.

E chissà se il bel Rocco insegnerà un po' di tedesco all'amato, partendo da cosette come "Willst du mich ficken" invece del troppo risaputo "Ich liebe dich"? Eva Duarte de Peron (mi tolgo il bavaglio e dico che Evita fu la donna più grande del secolo scorso) scrisse il libro "La razon de mi vida". Si suppone che il bel cubano stia scrivendo "La razon de mi verga", che potrebbe servirgli a guadagnare un po' di soldi nel caso fosse gettato nuovamente sul lastrico. Ossequi.

Natalie Paav

Lettera 15

Caro Dago, a causa della ludopatia, che gli aveva fatto prendere in considerazione anche il suicidio, José Carlos Alvarez non era più il fidanzato di Rocco Casalino. Poi deve aver pensato: "Aspetto le Regionali di settembre: saranmo i 5 Stelle e il Governo a suicidarsi e io avrò Rocco tutto per me". E infatti adesso sono già tornati assieme.

P.T.

Lettera 16

decine di Milioni di euro per mettere dei banchi monoposto a scuola. La soluzione gratis era semplice: tenere i biposto e scrivere no sulla seduta da non occupare come hanno fatto effettivamente all'estero.

La domanda è se all'estero sono stati più intelligenti o semplicemente meno stupidi che in Italia. Il distanziamento coi biposto occupati da una sola persona è tra l'altro anche più sicuro. Quanto si poteva fare di più per le scuole con questi soldi per i banchi sprecati stupidamente che non è stato fatto? Inoltre fra 1 anno forse finisce l'emergenza ed il ministro dell'Istruzione proporrà di sostituire tutti i banchi un'altra volta per dare altre commesse inutili

Lettera 17

Caro dago,

migranti a lampedusa 2

a parte che l'uccisione è roba fresca e che quindi non c'è stato tempo di metabolizzare o pensare se è arte o meno, c'è solo un dovere, che è quello di risolvere la questione. Poichè nel momento stesso in cui diventa questione va, per l'appunto, risolta.

La decisione di Pinault è la migliore, al momento finanche l'unica. In tali casi la risoluzione sta portando il caso al suo eccesso: Hitler, il medesimo che ha ucciso 6 e passa milioni di persone, potrebbe, nel caso lo fosse stato, essere reputato ANCHE un grande artista???

Mai! Il bene, in tal caso il male, viene prima del bello. Sempre. Cioè l'etica vale più dell'estetica. Lo spirito umano ha queste due variabili per dimostrarsi, il bene e il bello. Semmai si dovesse scegliere, semmai vi fosse una gerarchia di valori, non può essere che quella.

Nel caso di Male, peraltro efferato, ed anche "fresco", questo annulla ogni opera del bello dallo stesso compiuto. Ci possono essere eccezioni, come in tutte le regole, ma in quel caso dovrebbero passare secoli, e si dovrebbe chiamare Caravaggio, quell'artista!

Lettera 18

Caro Dago, aiutami con la tua influenza, vorrei proporre di esporre i nostri Ministri alla prossima Biennale d'Arte di Venezia.

Grazie.

Mikkke1999

Lettera 19

Caro Dago, involontariamente la Sig.ra Raggi è diventata la rappresentazione plastica del " grillino doc". Incapace e incompetente, Roma non è stata mai così arretrata, triste, piegata su se stessa, nemmeno con i peggiori sindaci di destra o sinistra. Arrogante, ignorando l'evidenza vanta continuamente successi inesistenti. Assetata di poltrone e potere, è stata la prima a sconfessare la favola dei due mandati autocandidandosi di corsa per evitare che altri grillini lo facessero!

Per fortuna gli elettori li hanno conosciuti (i grillini) e li eviteranno...

FB

Lettera 20

Quanto mancherà Daverio, e anche il suo Museo Aggratis. Era incredibile la sua capacità di farti cogliere in cinque minuti la bellezza e la storia di un luogo. Se non lo conoscevi ti veniva subito voglia di andare a scoprire quel posto. Se invece lo conoscevi già, intuivi che fino adesso l’avevi capito solo in parte, e solo Daverio sapeva mostrartene completamente la bellezza.

Francesca

Lettera 21

Caro Dagos, immigrati in cambio di no tax zone, immigrati in cambio maggiori trasferimenti agli enti locali e a privati cittadini che accolgano i giovani africani in età da servizio militare, ong e cooperative e impresari del ricco business della pacchia che esultano, la Lamoregse che migra fra Tunisi, Tripoli (del LIbano?) e Roma, dopo la trasvolata lirica di Malta, da cui cantarono vittoria il trio di un tenore, un soprano e una voce bianca (absit iniuria BLM...) sull'"aiuto" dell'Ue, ché senza UE non si canta vittoria...

Per imprese non del settore migratorio, enti locali allo sbando, italiani in castigo a casa, falliti, senza lavoro e in attesa di reddito di cittadinanza e sussidi vari: niente! In piccolo, sarebbe estorsione, ricatto, corruzione... In grande: la legge dell'Avvocato del Popolo (moribondo).

Raider

Lettera 22

Caro Dago, coronavirus, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: "Siamo in situazione non a rischio". Con il Covid la cosa più saggia è tacere sempre e non fare mai previsioni. Ricordiamoci solo che a inizio pandemia il premier Conte aveva detto "Siamo prontissimi". Poi si è visto...

Fabrizio Mayer

Lettera 23

Caro Dago, se per la Lucarelli il Cavaliere non ha il Covid, ma una prostatite, Selvaggia, al pari del suo mentore Travaglio, dev'essere affetta da una berlusconite non risolta.

Giorgio Colomba

Lettera 24

Caro Dago, Berlusconi, uno dei principali oppositori di Conte, positivo al Covid-19. Ora la Merkel si offrirà di prelevarlo con un aereo da Arcore per sostituirlo con Mario Monti?

Pikappa

Lettera 25

Caro Dago, Angela Merkel indignata chiede spiegazioni a Putin sull'avvelenamento di Navalny. Prima esamini bene la pelle di Alexei. Che forse c'è il tatuaggio "Saluti Vladimir".

Pilappa

Lettera 27

Caro Dago, per Angela Merkel ci sono prove inequivocabili che Alexei Navalny è stato avvelenato in Russia. Quindi manca solo il video in cui Vladimir Putin urla in faccia al suo oppositore "Io ti spiezzo in due"?

Sonny Carboni

Lettera 28

Caro Dago, Silvio Berlusconi positivo al coronavirus. Porca miseria, dopo Gianfranco Fini gli è toccata anche questa.

Theo Van Buren

Lettera 29

Caro Dago, se il 99% dei contagiati è asintomatico, vuol dire che la cosiddetta immunità di gregge è stata ampiamente ottenuta.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 30

Politicamente sono lontano da Berlusconi. Umanamente lo abbraccerei di continuo. Mai ho visto uomo più sfruttato di lui. Da tutti, uomini, donne, parenti, amici (?); circondato da una vita da persone che hanno pensato solo a spolparlo.

E ora, per farsi vedere quanto è bello, bravo e potente, quel ..... (inqualificabile) di Flavio Briatore, in piena pandemia, dopo avere portato in giro il virus per tutta Europa, lo va a trovare a Villa Certosa, a dirgli quanto gli vuole bene. Gli vuole bene? Bugiardo. Se gli voleva bene stava lontano da lui chilometri, non gli si va a strusciare addosso come una femmina in calore. SILVIO, guardati dagli amici. Ricordati, non ne hai, quelli che ti stanno attorno sono lì solo per sfruttare i tuoi soldi o la tua immagine o il tuo potere. Dagli amici ti guardi DIO.

Gaetano il Siciliano

Lettera 31

Caro Dago, Berlusconi positivo al coronavirus. Meglio adesso che ai tempi in cui tamponava le Olgettine, no?

Edy Pucci