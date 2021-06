POSTA! - LA PRECISAZIONE DI “OIA SERVICES LTD”: “MASSIMILIANO ALLEGRI SI È REGISTRATO SUL SITO DELLA SUDDETTA SOCIETÀ NEL MARZO 2020 APRENDO UN CONTO DI GIOCO, PERALTRO INIBITO ALLE SCOMMESSE SPORTIVE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. IL RAPPORTO HA AVUTO INIZIO, QUINDI, SUCCESSIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INTRAPRESO DALLA PROCURA DI REGGIO CALABRIA…”

Riceviamo e pubblichiamo:

MASSIMILIANO ALLEGRI

Lettera 1

In relazione all'articolo dal titolo “Nuova tegola sulla Juventus, l’Antiriciclaggio ha messo nel mirino Massimiliano Allegri”, La prego di voler riportare, sulla suddetta testata giornalistica la seguente precisazione:

“Oia Services Ltd è titolare di regolare concessione per il gioco a distanza rilasciata dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sin dal marzo 2016. Il Sig. Massimiliano Allegri si è registrato sul sito della suddetta società nel marzo 2020 aprendo un conto di gioco, peraltro inibito alle scommesse sportive, nel rispetto della normativa vigente.

Il rapporto tra Oia Services Ltd ed il Sig. Allegri ha avuto inizio, quindi, successivamente al procedimento intrapreso dalla Procura di Reggio Calabria, rispetto al quale Oia Services Ltd risulta estranea.

MASSIMILIANO ALLEGRI

Come correttamente evidenziato anche nell'articolo, la società opera in modo assolutamente aderente alla normativa del settore e qualunque congettura e/o suggestione giornalistica che intenda porre in relazione segnalazioni di operazioni sospette con l'operatività della società è totalmente priva di fondamento, nonché potenzialmente capace di ledere il prestigio della suddetta società”.

ufo

La ringrazio per la cortese disponibilità e Le porgo cordiali saluti.

OIA Services LTD

Lettera 2

Caro Dago,

circa gli UFO che sarebbero "veicoli di alieni", a mio modesto parere la questione è facilmente risolvibile.

La spiegazione ce la forniscono Ian Solo e Luke Skywalker, dopo essere usciti dall'iperspazio, mentre incontrano un T-fighter: una navicella così piccola non può stare da sola in una zona remota dello spazio: deve esserci una nave base nelle vicinanze oppure un pianeta.

mark hamill nei panni di luke skywalker nel 1977

Ora, qui sulla Terra, pianeti vicini che ospitano alieni non ce ne sono.

Ci mostrassero la nave base e forse crederemo agli alieni.

Johnkoenig

Lettera 3

Caro Dago, l'ora in più dovuta allo spostamento del coprifuoco alle ore 24, solo a Roma porterà un incremento di 3.5 milioni di fatturato al giorno per i ristoratori. Sì, e poi quanto spenderà il Servizio sanitario nazionale per curare le patologie dovute all'iperalimentazione di questi porcelloni che passano le serate al ristorante?

ufo al largo di san diego negli usa 2

Gian Morassi

Lettera 4

Caro Dago,

Ideona della sinistra: far cantare "Bella Ciao" il 25 aprile dopo l'inno nazionale. Si, come no! Se proprio tocca cantare altro, magari sarebbe il caso di cantare l'inno nazionale Americano o Britannico!

Un caro saluto,

BELLA CIAO 5

Mary

Lettera 5

Dago darling, in Francia hanno risolto il problema della mancanza di giorni liberi per fare giornate dedicate a ricordare o condannare questo o quello. Hanno istituito il mese delle memorie. Chissà se si ricorderanno di ricordare tutte le stragi compiute dai francesi in territori stranieri occupati da loro, come quelle in Spagna durante l'occupazione napoleonica. E si potrebbe continuare. Ossequi

Natalie Paav

grillo conte casaleggio

Lettera 6

Caro Dago

leggo in uno dei tuoi articoli : "Casaleggio, M5S ha dato possibilita a migliaia di sconosciuti - incluso Conte - di ricoprire ruoli prestigiosi".

Beh viste le capacità, competenza, preparazione dimostrate sul campo, era molto meglio che le "migliaia di sconosciuti" restassero appunto sconosciuti !

generale figliuolo by osho

Lorenzo B.

Lettera 7

Caro Dago, sulle vaccinazioni siamo passati dal disastro Conte-Arcuri al secondo posto in Europa grazie a Draghi-Figliuolo. Non vorremmo essere nei panni del fegato di Travaglio!

Eli Crunch

Lettera 8

Dago,

la fantasia al potere esiste e lotta con Calenda che dalle colonne di Repubblica auspica un contenitore politico che con Lui, Sala e Carfagna sarà in grado di estromettere M5S, le destre e i sovranisti vari. Da Saint Moritz a Posillipo passando per i Parioli con finale Sant' Elena Island.

travaglio conte

Saluti - peprig -

Lettera 10

Caro Dago, M5s, Conte: "Disorientati da alcune decisioni del governo Draghi, ma lo sosteniamo". Ovvio. La Stella Polare sono le poltrone!

Luisito Colucci

Lettera 11

Caro Dago, Covid, il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo: "Considerati gli attuali scenari della pandemia, potrebbe essere prevista la necessità di almeno un'ulteriore dose".

MARIO DRAGHI

"Almeno"??? Ma ci stanno prendendo in giro? Il vaccino è un preparato che serve a procurare un'immunità contro un particolare tipo di infezione ai soggetti a cui viene somministrato.

Se bisogna assumere una dose tutti i mesi allora non si tratta più di un vaccino ma di un semplice farmaco. Chiamiamo le cose col loro nome!

BELLA CIAO 11

Mark Kogan

Lettera 12

Caro Dago, grande euforia sui media italiani di sinistra perché in Sassonia vince la Cdu e l'Afd non riesce a sfondare restando fermo al 22% dei consensi. Si saranno accorti che Linke e Spd si sono sfondati da soli visto che assieme stanno 3 punti percentuali al di sotto dell'ultradestra?

E.S.

Lettera 13

salvini europeista meme 12

Caro Dago, Matteo Salvini: "La federazione di centrodestra non è né fusione né annessione. Saremo una forza comune utile a Draghi". Insomma, come si usa dire per le cose europee "È Draghi che ce lo chiede"?

Max A.

Lettera 14

Dago colendissimo, il caso del medico INPS di origine africana.

Nell’ambito di una ispezione fiscale, il medico è stato oggetto di insulti e minacce fisiche, senza che gli astanti presenti siano intervenuti per far cessare l’aggressione. Il caso ha dato la stura a molteplici articoli e servizi radiotelevisivi, con al centro il tema razzismo.

SAMAN ABBAS

Ora pare che i casi di intimidazione nei confronti di medici INPS siano molto più frequenti di quanto ritenuto. Dato che però tali medici sono in maggioranza autoctoni, i casi neanche vengono rilevati né dai media né dalle forze dall’ordine.

La gran parte delle redazioni è costituita da personale tipo “cinghia di trasmissione”, alla ricerca quotidiana di casi da reinterpretare in ottica “mainstream”, essendosi attribuiti l’alta missione di rieducare il popolino.

Però sono anche un po' sprovveduti: nel loro futuro non solo ci saranno meno posti di lavoro, ma dovranno competere con i “nuovi italiani giornalisti” ……Da tempo i giornalisti invocano l’integrazione? Un attimo di calma, che sta arrivando!

Saluti da Stregatto

BELLA CIAO 9

Lettera 15

Caro Dago, vediamo che genitori e parenti di Saman, che come tutti i migranti saranno fuggiti da "guerra, fame e povertà", ora che (quasi certamente) hanno ucciso la loro figlia perché "voleva vivere all'occidentale" - decidendo lei chi sposare - sono tornati immediatamente nel tanto inospitale Pakistan, pur di non farsi arrestare e processare. La favoletta di sinistra dei poveri profughi alla ricerca di una vita migliore ha le gambe corte e il naso lungo, lungo... Possono benissimo restarsene nei loro Paesi.

SAMAN ABBAS

U.Novecento

Lettera 16

Caro Dago,

sembra che si stia raggiungendo un accordo a livello G7 per applicare, paese per paese, un’imposta con un’aliquota fiscale minima del 15% ( sul volume affari o sugli utili o su qualcos’altro ?) da applicare alle multinazionali che attualmente, grazie al ricorso alle normative vigenti non pagano imposte nei paesi in cui operano e non le pagano nemmeno nei paradisi dove hanno la loro sede fiscale.

A parte il fatto che io dubito fortemente che paesi come l’Irlanda, il Lussemburgo e l’Olanda, che ritraggono forti vantaggi dalle normative fiscali attuali, acconsentiranno mai a perdere la loro situazione di privilegio, penso che le multinazionali in questione se fossero costrette a pagare le imposte non farebbero altro che aumentare i prezzi dei loro prodotti di un importo non inferiore alle tasse che dovranno pagare.

MULINO BIANCO

Alla fine dei giochi saranno i clienti delle multinazionali i pagatori di ultima istanza della nuova tassa che si intende introdurre.

Pietro Volpi

Lettera 17

Caro Dago, il mulino di Chiusdino, in provincia di Siena, divenuto celebre in tutto il mondo per gli spot del "Mulino Bianco", va all'asta. E cosa aspettano i social a chiudere gli account del marchio razzista?

MULINO BIANCO LOGO

Tas

Lettera 18

Dago, ma il comitato di piazza Safra, a Milano, di cosa cazzo si lamenta? Lo hanno votato pure loro, alle ultime elezioni comunali, a Sala, quindi non hanno proprio diritto di protestare. Cioè, prima voti la sinistra pro accogliamoli tutti e poi ti lamenti perché nella tua zona è pieno di africani che spacciano? Beh, io direi che motivi per lamentarti non ne hai proprio: chi è causa del suo mal pianga se stesso!

Cari Milanesi del comitato di piazza Safra, alle prossime comunali smettetela di votare a sinistra, chissà: magari verrà eletto un amministratore che sa come comportarsi coi clandestini, o con gli stranieri che delinquono. Col buonismo da radical chic non si risolverà mai nulla, a Milano e in tutta Italia ci vuole il pugno di ferro contro questi criminali. Poi, logicamente, i criminali italiani vanno tenuti in galera, quelli venuti dal resto del mondo vanno rispediti a calci in culo a casa loro!

ENRICO LETTA GIUSEPPE CONTE

Ciao Dago.

Francesco Polidori

Lettera 19

Caro Dago, Conte ha dichiarato che non si candiderà alle suppletive di Roma. Chissà se questa solenne affermazione farà la fine di quella fatta appena estratto a sorte come premier "questa sarà la mia unica esperienza politica". Scommettiamo che....

FB

Lettera 20

MEGHAN E HARRY

Caro Dago, Save the Children: "In Italia 1,3 milioni di minori in stato di povertà assoluta, record degli ultimi 15 anni". A furia di occuparsi dei migranti si son persi di vista i nativi. Forse perché coi primi si fanno grandi affari mentre coi secondi non si guadagna nulla?

Ezra Martin

Lettera 21

Caro Dago, il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, si è fatto esplodere durante uno scontro con combattenti jihadisti rivali. Lo ricorderemo con simpatia!

Jantra

Lettera 22

Caro Dago, è nata la figlia del principe Harry e di Meghan, si chiama Lilibet Diana. Un'altra piccola inquinatrice che ha cominciato subito a produrre anidride carbonica. E meno male che i genitori si dichiarano contro il Global Warming! Perché non hannò adottato un produttore di CO2 già esistente? Quasi 8 miliardi di esseri umani non sono già tanti? Ah, sì, senza il sangue blu di Harry farebbe diminuire il valore economico del brand della coppia, e quindi meno soldi... Quasi un marchio contraffatto!

meghan markle e il principe harry 2

J.R.

Lettera 23

Caro Dago, leggo che alcuni partiti vorrebbero inserire, per legge, l'esecuzione della canzone "bella ciao" dopo l'Inno di Mameli, giustificando la richiesta con il fatto che rappresenta la canzone della resistenza. Che i nostri politici pecchino di conoscenza e cultura è cosa nota, nel caso specifico autorevoli storici indipendenti hanno classificato la resistenza come un " atto tardivo localizzato in poche aree del paese, ininfluente ai fini del conflitto". Poi certo le autocelebrazioni di cui siamo specialisti ci vorrebbero far credere che hanno sconfitto il nazifascismo.

agnelli ceferin

Forse sarebbe più giusto eseguire l'inno americano, visto che sono stati loro a liberarci, sarebbe anche un doveroso omaggio ai tanti giovani morti e sepolti qui a migliaia di km dalla loro terra.

FB

Lettera 24

Caro e stimato Roberto,

prove ontologiche zebrate:

Aleksander Ceferin: «Andrea Agnelli non esiste».

Atei organizzati: «Non è mai esistito».

Credenti:«FIAT LUX... John Elkann c'è».

Giancarlo Lehner

Lettera 25

matteo salvini

E poi, caro Dagos, chi mira alla "pancia della gente" sarebbe Salvini? Mentre gli altri, Saviano e compagnia bella, mirano alla testa del nemico, intanto che rivolgono commossi appello alla tenerezza di cuore di gente e gentleman? O con non meno subdola "narrazione", intimare alla politica di tenersi alla larga da casi umani apprestati dalla cronaca? Ma davvero?

Che opinione farsi, se occorre, di chi circoscrive l'assassinio di una ragazza a episodio isolato dovuto a una famiglia pakistana degenere: e poi, tace sui sequestri di ragazze cristiane, con annessi stupri jihadisti per matrimoni riparatori e conversioni forzate all'Islam, violenze e persecuzioni che sono prassi normale in Pakistan?

agnelli ceferin

Che pensare di chi approfitta di un suicidio per "male di vivere" così da dare dell'istigatore a chi è contro l'immigrazione? Tutti elettoralmente, economicamente, moralmente disinteressati, puri di cuore traboccante di sentimenti nobili? O sordida e ipocrita speculazione che legittima - quanto idealmente, appunto - politiche a senso unico e Pensiero Unico?

Raider