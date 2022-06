POSTA! - SI VIS PACEM PARA CULUM? CERTO QUANTO A DETERRENZA GLI ITALIANI SONO VERAMENTE ... ATOMICI. MENTRE PERFINO CICCIO KIM ESIBISCE MISSILONI, NOI PENSIAMO CHE SE LA FACCIA NELLE MUTANDE IL MONDO INTERO VEDENDOCI SFOGGIARE SUI FORI IMPERIALI PER LA NOSTRA FESTA NAZIONALE UN BATTAGLIONE DI INFERMIERE, SPERABILMENTE ARMATE ALMENO DI SUPPOSTE PER IL NEMICO, E QUELLO DEI SINDACI - L'INTELLIGENCE USA: PUTIN AVREBBE IL CANCRO. PERBACCO! DOVREBBE ESSERE IL QUARTO O IL QUINTO NEL GIRO DI POCHI MESI...

vladimir putin

Lettera 1

Caro Dago, soccorsi 3 alpinisti bloccati in cordata sul Monte Rosa: stanno bene. E ci crediamo: per un po' non hanno sentito le cazzate che dicono i politici qua sotto!

A.B.

Lettera 2

Caro Dago, secondo l'Intelligence Usa Putin avrebbe il cancro. Perbacco! Se ricordiamo bene, stando agli Stati Uniti, dovrebbe essere il quarto o il quinto nel giro di pochi mesi...

Giuly

volodymyr zelensky a kharkiv 13

Lettera 3

Caro Dago, New York, approvata la legge che vieta le armi semiautomatiche ai minori di 21 anni. È una legge saggia. Significa che non sono "vietate" le stragi... ma solo se si è un po' più adulti.

Axel

Lettera 4

Caro Dago, referendum, Letta: "Quesiti non risolvono problemi, ma ne aprono di nuovi". Dai, è come quando c'è al governo il Pd...

ENRICO LETTA AL DEM FESTIVAL DI EMPOLI

Claudio Coretti

Lettera 5

Caro Dago, Zelensky: "Da cento giorni difendiamo l'Ucraina, la vittoria sarà nostra". Ma certo. Stanno già vincendo nell'80% del Paese, quello che ancora non è controllato dai russi...

Nino

Lettera 6

Caro Dago, Intelligence Gran Bretagna: "La Russia vince nel Donbass ma il piano originale è fallito". L'arte di arrampicarsi sugli specchi!

Furio Panetta

Lettera 7

SALVINI IN SPIAGGIA AL PAPEETE

Curioso che Orsini, paonazzo con le corde del collo tese come una tartaruga, quando a 'Carta Bianca' dice che "gli americani hanno fatto accordi con i talebani", affermazione tra l'altro accompagnata da uno spot promozionale in cui si evidenzia la copertina del suo ultimo libro e su cui ci sarebbe molto da discutere, non specifichi, almeno per i Fan anti -Biden che lo seguono, tutti uno sciogliersi in un brodo di giuggiole pro-Putin e un florilegio di battutine su "Sleepy Joe", che l'accordo con i talebani, il 29 febbraio 2020 a Doha, Qatar, fu sottoscritto da Trump!

Impeto Grif

Lettera 8

BEPPE GRILLO E IL CERVELLO COME MASCHERINA CON CUI INVITAVA A FILTRARE L'INFORMAZIONE

Caro Dago, all'epoca del Papeete Salvini aveva un consulente e abbiamo visto come è finita. Ora sembra che il fantomatico viaggio in Russia sia stato suggerito da un nuovo "consigliere". Ma visto che ha sempre bisogno di qualcuno trovargli una buona badante proprio no?

P.S. Nella Lega si sono accorti che nei sondaggi il partito sta scivolando verso..."altre formazioni"?

FB

Lettera 9

Caro Dago,

Che gli studenti vadano pure a scuola con l' ombelico scoperto ,così possono ammirarselo e continuare ad ignorare guerre vicine e lontane ,caro bollette,crisi energetica,analfabetismo di ritorno ,la disoccupazione la precarieta' del lavoro che li aspetta e tutto il resto !!!!

URSULA VON DER LEYEN VOLODYMYR ZELENSKY

Giovanna Maldasia

Lettera 10

Caro Dago, Grillo: "Nessuna emergenza pane, proibire per legge speculazione sul cibo". Beppe parla d'altro per evitare di parlare del processo per stupro al figlio Ciro. Strano, era sembrato che gli piacesse tanto parlare di giustizia e dei processi... Ma forse solo quando riguarda gli altri...

SdA

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina-Russia, von der Leyen: "100 giorni di guerra ingiustificata, Ue è con Kiev". E infatti. L'Ucraina è distrutta, i russi stanno vincendo e le sanzioni fanno male soprattutto all'Europa. Perché siamo andati ad immischiarci?

parata del 2 giugno 2022 1

Giacomo Francescatti

Lettera 12

Caro Dago, l'ambasciatrice della Polonia in Italia: "La propaganda russa non cambia i fatti, guerra bestiale". Invece quella occidentale la cambia eccome! Fino a ieri ci avevano fatto credere che i russi stavano andando malissimo, invece da oggi sappiamo che controllano il 20% dell'Ucraina. E quindi, in seguito alle aspettative mancate, la delusione è assai più grande di come sarebbe stata se avessimo saputo sin da subito la verità.

Pop Cop

INFLAZIONE

Lettera 13

Dago,

L'inflazione ha cominciato a correre, dopo un ventennio di calma. Non e' che forse i cari economisti che tutto sanno hanno toppato per l'ennesima volta? Non e' che l'economia, il liberismo, non si controlla, ma va come vuole? E che tutti gli aiuti, i calmieri, le pezze agli aumenti non servono a niente ed anzi accentuano questi aumenti? La finanza mescolata all'economia sta producendo un'onda sismica che scassera' molte certezze.

MP

Lettera 14

Caro Dago,

si vis pacem para culum ? certo quanto a deterrenza gli italiani sono veramente ... atomici.

parata del 2 giugno 2022

Dunque, mentre perfino Ciccio Kim esibisce missiloni al viagra (sempre sugli attenti) da far spavento, noi pensiamo che se la faccia nelle mutande il mondo intero vedendoci sfoggiare sui Fori Imperiali (?!!!) per la nostra festa nazionale:

un battaglione di infermiere sperabilmente armate almeno di supposte per il nemico; un battaglione "Enrico Toti" su sedia a rotelle, visto che nel 1916 il lancio di stampella ottenne il suo bravo effetto (mediatico); gli amatissimi Bersaglieri, che però - con quello che costa la benzina - vanno ancora a piedi e di corsa, armati di temibili baionette; e un cagnolino da tartufi.

Molto colorato il battaglione dei sindaci - che c'entravano come il culo con le quarant'ore -, tutti senza vigili urbani per non sembrare troppo bellicosi.

crocerossine 2 giugno

Purtroppo non ha sfilato perchè ancora in allestimento un battaglione semovente montato su monopattini.

Vista la situazione globale, ieri non ce n'era proprio bisogno di uno show di questo tipo: CHI si avvantaggia a sfottere le nostre Forze Armate, da troppo tempo umiliate ?

Cincinnato 1945

Lettera 15

Von der Leyen: "Sanzioni forti, tagliamo fondi alla guerra di Mosca". Ma sì, intelligentona! Così tagliate anche punti di Pil alla crescita di tutta l'Europa.

Gildo Cervani

inflazione 5

Lettera 16

Caro Dago, Covid, negli Usa il vaccino agli under 5 sarà possibile dopo il 21 giugno. Ma se è stato un flop quello sopra i 5 anni figurarsi quello sotto cosa sarà. Qualsiasi cosa, pur di guadagnare qualche dollaro!

Tas

Lettera 17

Caro Dago, Conte ci si è messo di impegno per scalzare Grillo! Ora anche lui fa il comico! Ha dichiarato che con i grillini la Cuneo-Asti sarebbe già terminata. Ma non sono i grillini che hanno bloccato l'Italia con tutti i loro no?

Dalla TAV, al TAP, dalle perforazioni, alle grandi opere, dalla gronda di Genova, agli inceneritori, come comico è anche meglio di Grillo...

FB

giuseppe conte beppe grillo 1

Lettera 18

Ma si capisce, caro Dagos! Gli U.S.A. non stanno combattendo una guerra per interposti Ucraini contro Putin, nossignore: non vogliono una esclation bellica, certo che no!; né intendono ristabilire la loro egemonia sull'Ue con una dimostrazione di onni-superpotenza anche quando non mettono "gli stivali sul terreno": tanto è vero che Biden il sonnambulo (Bojo il beone: che deve detergersi in qualche la cattiva coscienza alcool-covidica) ha consegnato a Void Volod artiglieria a lunga e lunghissima gittata: ma a patto lo show-man che non la usi!...

crocerossine parata del 2 giugno 2022

Chiaro? Invece di non dargli i giocattoli per impedire una estensione del conflitto, glieli danno: che li contemplino e si divertano a ammirare questi armamenti, gli Ucraini. Proprio come se non fosse guerra loro.

Raider