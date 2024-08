POSTO FISSO, MI CI FICCO – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CERCA 170MILA NUOVI DIPENDENTI: SARANNO 13 LE REGIONI INTERESSATE NEL NUOVO ROUND DI CONCORSI PUBBLICI CHE INIZIERANNO IN AUTUNNO – GLI ITALIANI CHE SOGNANO L'IMPIEGO PUBBLICO DOVRANNO ISCRIVERSI AL PORTALE INPA PER PARTECIPARE AI BANDI - DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ALL’INPS: TUTTI I POSTI DISPONIBILI E LE SCADENZE PER ISCRIVERSI…

Estratto dell’articolo di Valentina Iorio per il “Corriere della Sera”

Autunno di concorsi per la Pubblica amministrazione. L’obiettivo, entro fine anno, è arrivare a 170 mila nuove assunzioni, come annunciato nei mesi scorsi dal ministro Paolo Zangrillo. […] Il reclutamento avverrà su base regionale — le regioni coinvolte sono tredici — e ogni candidato può fare domanda per una sola regione.

La domanda di partecipazione deve essere inviata per via telematica, registrandosi al sito www.inpa.gov.it e compilando il format sul portale inPA. Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è alla ricerca di personale. […]

Anche in questo caso la candidatura deve essere inviata tramite il portale inPA. Tra i concorsi in scadenza ai primi di settembre, c’è anche quello indetto dalla Consob per l’assunzione a tempo indeterminato di tre esperti informatici. I posti disponibili sono nell’area manageriale e alte professionalità e saranno assegnati alla sede di Roma.

La domanda va inviata entro il 9 settembre tramite l’applicazione disponibile sul sito dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Il ministero della Giustizia, invece, è alla ricerca di autisti. Il bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, come conducenti di automezzi è stato pubblicato il 7 agosto e scade il 25 settembre. […]

Il 26 settembre sarà l’ultimo giorno utile per fare domanda per il concorso indetto dalla Banca d’Italia per l’assunzione di cinque assistenti con orientamento nelle discipline economiche da destinare alla filiale di Bolzano. […] Le candidature vanno inviate attraverso il portale di Bankitalia. Entro l’autunno sono attesi anche i primi bandi dell’Inps per reclutare 1.144 assistenti ai servizi, 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici.

Per il mondo della scuola settembre si annuncia in salita: dopo il caos del concorso 2017, nei giorni scorsi il Tar del Lazio ha sospeso, in via cautelare, l’immissione in ruolo di 519 dirigenti scolastici che avrebbero dovuto essere assunti dal 1° settembre.

