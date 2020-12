POTETE PRENDERLO DA DIETRO, L'ABBRACCIO – IN FRANCIA IL “JOURNAL DU DIMANCHE” HA PUBBLICATO UNA GUIDA PER ABBRACCIARSI SCONGIURANDO IL RISCHIO DEL CONTAGIO: SEMPRE CON LA FACCIA IN DIREZIONE OPPOSTA E PER I NONNI È CONSIGLIATO ABBRACCIARE I BAMBINI O DI SCHIENA O SENZA SOLLEVARLI DA TERRA – IL VADEMECUM HA SCATENATO I FRANCESI PERCHÉ QUESTI CONSIGLI NON GODONO DI CONSENSO SCIENTIFICO E POI...

Anais Ginori per "la Repubblica"

Torneremo ad abbracciarsi? E come? Prima ancora di vedere realizzata la promessa fatta da Giuseppe Conte all' inizio della pandemia, c' è chi tenta di trovare già oggi nuovi modi di stabilire un contatto tattile e affettuoso che non sia a rischio virus. A rompere gli indugi è la Francia, il paese dove fino a qualche mese fa ci si salutava con l' inevitabile bise, bacio.

Il Journal du Dimanche ha pubblicato ieri una piccola guida a disegni per spiegare come comportarsi in vista delle feste natalizie. «Gli abbracci sono possibili se sono corti e mascherati, idealmente fatti all' esterno» scrive il giornale riprendendo un articolo già fatto dal New York Times sugli hugs, le popolari strette fra americani, consultando esperti sulla diffusione degli agenti patogeni trasportati dall' aria.

Vengono indicati almeno tre comportamenti possibili. Due adulti che indossano una mascherina si abbracciano guardando in direzione opposta per evitare di respirare i droplet emessi. «Evitate di tossire e di parlare. L' abbraccio non deve durare troppo a lungo» precisa il giornale francese.

Nell' ipotesi più delicata - quella di una persona anziana che vuole stringere a sé un bambino - sono presentate due soluzioni sempre tenendo la mascherina come "protezione essenziale".

«Mettendosi alle spalle del nipotino, il nonno non rischia di inalare l' aria che il nipote respira».

Altra ipotesi: tenere il bambino davanti, con la testa all' altezza del giro vita. «Per evitare contaminazioni dovute all' abbigliamento - precisa il Journal du Dimanche - è possibile cambiarsi subito dopo». Qualsiasi contatto faccia a faccia, anche con mascherina, è invece da evitare.

«Il pericolo sta nella vicinanza dei volti. Il respiro caldo del bambino tende a salire verso la zona in cui l' adulto respira». Non deve poi mancare il solito accorgimento del lavaggio delle mani a ogni contatto e il distanziamento con regola.

La guida del Journal du Dimanche è stata ripresa da molti francesi sui social, aprendo un dibattito sulla sicurezza sanitaria di questi consigli che non godono di un consenso scientifico.

L' epidemiologo Antoine Flahaut è invece convinto che qualche minima libertà, con attenzione e rigore nel rispetto dei "gesti barriera" sia praticabile.

«La trasmissione del virus richiede un po' di tempo e una certa carica virale» dice Flahault. «Il contatto furtivo con mascherina non sembra essere molto rischioso».

