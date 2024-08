POTEVA MANCARE ANDREA PIAZZOLLA NELLA TRAGICOMMEDIA DELLA PSEUDO-SANTONA DI TREVIGNANO, GISELLA CARDIA? - L'EX FACTOTUM DI GINA LOLLOBRIGIDA, CONDANNATO A 3 ANNI PER CIRCONVENZIONE D’INCAPACE, E LA PRESUNTA VEGGENTE SONO UNITI NEL DENUNCIARE QUELLO CHE CREDONO SIA UN GRANDE COMPLOTTO PER SCREDITARE LA CARDIA - PIAZZOLLA, DOPO AVER FATTO PARTE DEL PIANO SEGRETO, "NON SAREBBE PIÙ RIUSCITO A SOSTENERNE IL PESO EMOTIVO" E HA DECISO DI RACCONTARE LA SUA VERITA' SULLA VEGGENTE...

Estratto da www.roma.repubblica.it

andrea piazzolla

Il cast è degno di una commedia: c’è una santona scomunicata che si procura le stimmate, moltiplica gli gnocchi e si paragona a Giovanna D’Arco. Lo sgangherato investigatore privato disposto a tutto pur di smascherarla. E ora, come se non fosse già abbastanza, ecco l’imbroglione che irrompe nella scena.

Nell’ormai tragicomica vicenda che ruota attorno al (finto) culto della Madonna di Trevignano Romano mancava solo Andrea Piazzolla, l’ex assistente personale dell’attrice Gina Lollobrigida, deceduta nel 2023 a 95 anni. È lui l’ultimo grande alleato della veggente Gisella Cardia, che sostiene di essere in contatto con la Madonna e ogni tre del mese continua a radunare i suoi fedeli nella sua collina che si affaccia sul lago di Bracciano.

i video privati di gina lollobrigida e andrea piazzolla 4

La coppia della provvidenza (non divina) fa scalpore. La veggente, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, a marzo è stata scomunicata dalla diocesi di Civita Castellana ed è anche indagata per truffa dopo la denuncia di un adepto che le aveva donato 123 mila euro. […]

Il passato di entrambi è ingombrante. Ma anche il futuro non promette nulla di buono. Perché ora Piazzolla e Cardia sono uniti nel denunciare il grande complotto: quello delle false denunce per diffamare la veggente di Trevignano. La pietra dello scandalo è un audio rubato che Piazzolla ha consegnato alla veggente, che poi ha presentato una denuncia alla procura di Civitavecchia.

gisella cardia la veggente di trevignano

«Noi pensiamo che siano stati commessi alcuni reati, tra cui lo stalking e il falso, visto che in queste denunce venivano raccontate cose non vere», afferma Solange Marchignoli, legale di Cardia. A svelare il complotto sarebbe stata una persona che, dopo aver preso parte al piano segreto, «non sarebbe più riuscito a sostenerne il peso emotivo», aggiunge Marchignoli. Quella persona sarebbe stata proprio Piazzolla, entrato a gamba tesa nel caso di Trevignano, dopo che per anni aveva legato il suo nome alla contesa per l’eredità di Gina Lollobrigida.

gisella cardia a porta a porta

Nell’audio dello scandalo fornito da Piazzolla, si è riconosciuto l’investigatore privato Andrea Cacciotti, che nell’aprile del 2023 fece scoppiare il bubbone intorno alla veggente. Fu lui infatti a convincere uno degli ex fedeli, Luigi Avella, a denunciare Gisella Cardia e suo marito Gianni Cardia, a cui aveva consegnato 123mila euro, prima di sentirsi ingannato. «Quel messaggio vocale è stato tagliato e rimontato stravolgendo il senso delle mie parole», spiega Cacciotti, che per questo motivo ha sporto denuncia contro Piazzolla e la veggente, che al momento non pare per nulla intimidita.

gisella cardia le iene 5

I suoi fedeli, nei canali social della propaganda di Trevignano, hanno diffuso un video con l’audio taroccato denunciando il patto diabolico tra «giornalisti, investigatori privati e parte delle istituzioni pubbliche corrotte” con un unico obiettivo: «screditare Gisella Cardia, distruggerla e infangarla». [...]

gisella cardia le iene 4 andrea piazzolla con ferrari gisella cardia le iene 3 andrea piazzolla gina lollobrigida (1) andrea piazzolla GISELLA CARDIA - LE IENE andrea piazzolla adriana prestipino giarritta