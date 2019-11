1 nov 2019 13:50

POVERA BREXIT – L’ACCORDO DI "BORIA" JOHNSON FARÀ PERDERE 1.100 STERLINE ALL'ANNO AI BRITANNICI – SECONDO IL “NATIONAL INSTITUTE OF ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH” IN TOTALE IL REGNO UNITO RISCHIA DI MANDARE IN FUMO 70 MILIARDI DI STERLINE OGNI 12 MESI: TRA 10 ANNI L’ECONOMIA BRITANNICA AVRÀ PERSO IL 3,5% GRAZIE ALL'USCITA DALL’UE. – COME PERDERE L’INTERA PRODUZIONE ECONOMICA DEL GALLES...