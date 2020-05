POVERI E DIGRAZIATI - DAGLI STATI UNITI ALLA GRAN BRETAGNA FINO ALLA NORVEGIA, IL CORONAVIRUS HA COLPITO DI PIÙ LE MINORANZE ETNICHE - MOTIVO? SONO PIÙ POVERI, SPESSO VIVONO CON FAMIGLIE ALLARGATE E NUMEROSE - SONO PIÙ CONCENTRATI NEI LAVORI PUBBLICI, COME TRASPORTI E CONSEGNE, COSÌ COME NELL'ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE, DOVE RISCHIANO UNA MAGGIORE CONTATTO CON IL VIRUS. E NEGLI USA MAGNANO MALE: SONO PIU’ ESPOSTI A DIABETE, OBESITA’, MALATTIE CARDIACHE

Dal “Financial Times”

AFROAMERICANE

Il Financial Times dedica un articolo sui dati, ancora parziali ma già piuttosto indicativi, che indicano come il Covid 19 non sia “democratico”. Quando gli esperti di salute pubblica norvegesi hanno iniziato a indagare sulle origini delle persone infettate dal coronavirus, hanno fatto una scoperta sorprendente: i nati in Somalia hanno tassi di infezione più di 10 volte superiori alla media nazionale. Il Paese scandinavo ha poco più di 7.500 casi di Covid-19, equivalenti a 140 ogni 100.000 abitanti, secondo gli ultimi dati. Ma 453 di questi casi sono stati tra la comunità relativamente piccola che vive in Norvegia e che è nata in Somalia, un tasso di 1.586 casi ogni 100.000 abitanti.

La Norvegia non è certo l'unico paese in cui le persone di colore e i gruppi etnici minoritari (black and minority ethnic - Bame) sono stati colpiti in modo sproporzionato. Le persone di etnia Bame costituiscono circa il 13% della popolazione del Regno Unito, ma rappresentano un terzo dei pazienti affetti da virus ricoverati in unità di terapia intensiva.

BAME - MINORANZE ETNICHE

I neri americani rappresentano circa il 14% della popolazione statunitense, ma il 30% di coloro che hanno contratto il virus. Sono in corso indagini sul perché le minoranze razziali siano così fortemente sovrarappresentate tra i malati di Covid-19, anche se non ci si aspetta risposte semplici.

"Quando abbiamo iniziato a dare l'allarme, circa quattro settimane fa, alcune persone hanno pensato che si trattasse di allarmismo", ha detto Kamlesh Khunti, professore di diabete di base e medicina vascolare all'Università di Leicester nel Regno Unito. "Ora vediamo che più del 70% dei professionisti della sanità che sono morti nel Regno Unito provengono da ambienti Bame".

AFROAMERICANI

Modelli simili che mostrano un numero sproporzionato di vittime del virus appartenenti a minoranze etniche sono emersi negli Stati Uniti e in altri paesi europei con una cospicua componente di minoranze, anche se il Prof Khunti ha detto che nessuno aveva prove così forti come il Regno Unito sui modelli etnici complessivi di Covid-19. La Francia, un altro Paese con un'alta percentuale di Bame, proibisce la raccolta di statistiche basate sull'etnia.

Negli Stati Uniti, i dati compilati dai Centers for Disease Control and Prevention sono incompleti. Ma mostrano che i bianchi rappresentano il 51% dei casi di Covid-19 di cui è stata specificata la razza, rispetto al 74% della popolazione statunitense. Un fattore oggetto di indagine è la comorbilità. Jerome Adams, il surgeon general statunitense di origine afroamericana, ha messo in guardia su come la comunità sia maggiormente a rischio a causa dei tassi più elevati di patologie di fondo come il diabete, le malattie cardiache e l'obesità che rendono le persone più vulnerabili al Covid-19.

BAME - MINORANZE ETNICHE

Gli afroamericani sono tendenzialmente più poveri e meno in grado di effettuare il distanziamento sociale a causa del tipo di lavoro che svolgono e del luogo in cui vivono. Le persone appartenenti a comunità minoritarie spesso vivono più strettamente insieme rispetto alla popolazione generale, con famiglie allargate che si mescolano. Sono anche più concentrate nei lavori pubblici, come i trasporti e le consegne, così come nell'assistenza sanitaria e sociale, dove rischiano una maggiore esposizione al virus.

Molti degli stessi motivi spiegano probabilmente gli alti tassi di infezione nella comunità somala in Norvegia. Sono generalmente più poveri e vivono in stretti nuclei familiari. Molti lavorano come tassisti, e potrebbero aver guidato gli sciatori di ritorno dalle vacanze alpine, che è stata la fonte della maggior parte dei primi casi in Norvegia.