27 mar 2022 12:11

POVERO BLINKEN: PASSA PIÙ TEMPO A RIMEDIARE ALLE GAFFE DI BIDEN CHE A LAVORARE! – IL SEGRETARIO DI STATO È STATO COSTRETTO A SPIEGARE LE PAROLE DI “SLEEPY JOE”: “GLI STATI UNITI NON VOGLIONO UN CAMBIO DI REGIME IN RUSSIA. PENSO CHE IL PRESIDENTE ABBIA SOTTOLINEATO CHE, SEMPLICEMENTE, A PUTIN NON PUÒ ESSERE CONFERITO IL POTERE DI FARE UNA GUERRA” (ALLORA PERCHÉ NON HA DETTO COSÌ?)