POVERO CICCIO-KIM: TUTTI GUARDANO PUTIN E LUI SI DEVE INVENTARE QUALCOSA PER RIMANERE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE - OGGI TOCCA ALLA SORELLA DEL DITTATORELLE NORD-COREANO, KIM YO JONG, MINACCIARE SEUL: “SE IL SUD LANCERÀ UN ATTACCO PREVENTIVO, SARÀ ELIMINATO SENZA PIETÀ CON ARMI NUCLEARI” - QUESTO MESE SI CELEBRA IL 110ESIMA ANNIVERSARIO DI KIM IL SUNG, NONNO DELL’ATTUALE LEADER, E SI ANNUNCIANO GRANDI CELEBRAZIONI CON PARATE E TEST MISSILISTICI

Da www.rainews.it

La Corea del Nord utilizzerà armi nucleari per "eliminare" l'esercito sudcoreano se quest'ultimo lancerà un attacco preventivo, ha assicurato l'influente sorella del leader, Kim Jong Un.

Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano, ha criticato il capo della difesa della Corea del Sud per aver parlato di capacità di "attacco preventivo" e ha avvertito che il Sud potrebbe affrontare una "seria minaccia" per un'osservazione così "insensata".

Nella sua dichiarazione alla stampa, Kim Yo Jong, vicedirettore del dipartimento del Comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea (WPK), ha definito il ministro della Difesa sudcoreano Suh Wook un "ragazzo insensato e simile a feccia" per aver menzionato un attacco preventivo a uno "stato che dispone di armi nucleari". "La Corea del Sud potrebbe trovarsi di fronte a una seria minaccia a causa delle osservazioni sconsiderate fatte dal suo ministro della Difesa", ha affermato Kim Yo Jong nella dichiarazione in lingua inglese dell'agenzia ufficiale di stampa centrale coreana (KCNA).

Kim Yo Jong ha descritto il suo messaggio come un "avvertimento", suggerendo che fosse stato approvato da suo fratello, e ha aggiunto che Pyongyang "riconsidererà molte cose riguardanti la Corea del Sud". "Se l'esercito sudcoreano si impegna in una pericolosa azione militare come un attacco preventivo contro la Rpdc", ha detto in un'altra dichiarazione Pak Jong Chon, alto funzionario militare del Nord, "il nostro esercito dirigerà senza pietà tutta la sua forza militare a distruggere i principali obiettivi a Seoul e l'esercito sudcoreano".

Pak, segretario del Comitato Centrale del WPK, ha sottolineato che le due Coree sono ancora tecnicamente in guerra. La guerra di Corea del 1950-53 terminò con un armistizio, non con un trattato di pace. "Qualsiasi lieve errore di valutazione e dichiarazione errata che scuote l'altra parte" sotto l'attuale tensione militare può innescare un conflitto pericoloso e una guerra in piena regola, ha sottolineato.

Intanto Pyongyang ha aumentato i test sui missili balistici negli ultimi mesi e minaccia di riprendere i test nucleari.

La Corea del Nord aveva sospeso i suoi test nucleari e missilistici a lungo raggio quando Kim Jong Un e l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump avevano avviato colloqui, poi falliti nel 2019. Da allora i negoziati sono in stallo. La Corea del Nord celebra questo mese il 110° anniversario della nascita del suo fondatore, Kim Il Sung, nonno dell'attuale leader. Pyongyang ama celebrare ricorrenze importanti con parate militari, importanti test di armi o lanci di satelliti.

