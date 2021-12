13 dic 2021 09:57

UN POZZO DI SFIGA - L’ASSURDA MORTE DI UN PIZZAIOLO VENTENNE IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: LA SUA AUTO ERA FINITA FUORI STRADA PER VIA DEL GHIACCIO. LUI ERA RIUSCITO A USCIRE ILLESO DALL’ABITACOLO, COMPLETAMENTE DISTRUTTO, MA POI È PRECIPITATO IN UN POZZO SCOPERCHIATO. IL RAGAZZO È MORTO PER ANNEGAMENTO, O PER IPOTERMIA…