PREDICARE BENE E MORIRE MALE - UN SACERDOTE È MORTO MENTRE FACEVA L’OMELIA IN UNA CHIESA IN CAMERUN: PADRE JUDE INDOSSAVA LA MASCHERINA E STAVA PARLANDO AL PUBBLICO DEI FEDELI QUANDO È COLLASSATO SUL PULPITO… - VIDEO

DAGONEWS

prete muore durante la messa in camerun 5

Un sacerdote è morto mentre faceva l’omelia in una chiesa in Camerun. Padre Jude indossava la mascherina e stava parlando al pubblico dei fedeli quando è collassato sul pulpito della chiesa della città di Douala durante la messa domenicale del 30 agosto. I presenti sono corsi in aiuto del sacerdote, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

prete muore durante la messa in camerun 4 prete muore durante la messa in camerun 2 prete muore durante la messa in camerun 1