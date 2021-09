20 set 2021 12:55

I PREDICATORI CON LA COSCIENZA SPORCA - LA STILISTA AURORA JAMES, CHE HA DISEGNATO IL VESTITO INDOSSATO DA ALEXANDRIA OCASIO CORTEZ CON LA SCRITTA "TASSARE I RICCHI", NON HA PAGATO LE TASSE! - LA DONNA, CHE STA CON IL MILIONARIO BENJAMIN BRONFMAN, HA APPENA COMPRATO UNA VILLA DA 1,6 MILIONI DI DOLLARI A HOLLYWOOD, MA LA SUA COMPAGNIA DEVE 14.798 DOLLARI AL FISCO DI NEW YORK E 103.220 A QUELLO FEDERALE, PERCHÉ NON HA CORRISPOSTO LE RITENUTE SUI COMPENSI DEI DIPENDENTI…