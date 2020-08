28 ago 2020 10:00

IL PREMIER GIAPPONESE SHINZO ABE VICINO ALLE DIMISSIONI DA PRIMO MINISTRO PER MOTIVI DI SALUTE - AFFETTO DA UNA RETTOCOLITE ULCEROSA CHE LO AVEVA GIÀ COSTRETTO ALL’ADDIO GIA’ NEL 2005-2006, DA ALCUNI GIORNI ERA RIENTRATO IN OSPEDALE PER CONTROLLI MEDICI - È GIÀ PARTITO IL TOTONOMINE DEI MEDIA NIPPONICI SUL POSSIBILE SUCCESSORE - LA BORSA DI TOKYO IN CALO…