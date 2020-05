PRENDETE IL CAPORALATO E FATELO A PEZZI - IL RACCONTO DI UN RAGAZZO NIGERIANO SFRUTTATO DAL CAPORALATO DEI RIDERS: “MI DAVANO TRE EURO A CONSEGNA E MI TOLSERO IL DENARO CHE SERVIVA PER CURARE MIA MADRE - QUANDO MI SONO LAMENTATO, MI HANNO BLOCCATO L'ACCOUNT SULLA PIATTAFORMA. DANILO DONNINI NON RISPONDEVA AI MESSAGGI, E SI RIFIUTAVA DI PAGARMI. IO L'HO SUPPLICATO. MI DICEVA "TU NON PUOI FARMI NIENTE, NON SEI ITALIANO, IO SONO ITALIANO…”

Estratto dell’articolo di Sandro De Riccardis per “la Repubblica”

«Ho perso tutto quello avevo. […] hanno preso tutti i miei soldi. […]». Daniel va sempre in bicicletta, ma non consegna più pasti a domicilio. Vive ancora in un centro di accoglienza, a Roma. […] Fino allo scorso luglio ha lavorato per una delle due società che reclutavano e gestivano i riders in mezza Italia per conto di Uber Italy, e che pagavano i fattorini tre euro a consegna. […]

«A Roma ho cercato un lavoro […] Un mio amico mi ha presentato a Danilo. […] All' inizio erano 3,5 euro all'ora, ma quando scopre che in quel modo non guadagna molto cambia: 3,50 a consegna». Nell' indagine della procura di Milano, Danilo Donnini è titolare di una delle due ditte che si occupa della gestione dei riders sulla piazza di Roma. Ora sotto inchiesta. «[…] venivamo pagati senza ricevute. Quando mi sono lamentato, mi hanno bloccato l' account sulla piattaforma. […] A chi come me non aveva documenti, pagava direttamente in contanti, perché non avevamo un conto in banca. […]».

[…] «Proprio in quei mesi mia madre in Africa si è ammalata, è stata ricoverata in ospedale. Io avevo bisogno dei soldi per le spese mediche. Danilo non rispondeva ai messaggi, e si rifiutava di pagarmi. Io l' ho supplicato. Mi diceva "tu non puoi farmi niente, non sei italiano, io sono italiano"». […]

A luglio, nel tentativo di incassare qualcosa, Daniel scrive per una settimana a Donnini, che con Giuseppe e Leonardo Moltini, gestisce la Flash Road City e la Frc srl, tutti indagati per caporalato. […] «[…] Mia madre è morta il primo settembre e non ho potuto aiutarla. Quelle persone mi hanno fatto impazzire […]». Negli stessi giorni in cui Daniel scrive sms disperati a Donnini, quest'ultimo discute della gestione dei riders con un dipendente di Uber Italy. «Siccome gli abbiamo decurtato i soldi perché hanno dei tassi di accettazione e cancellazione degli ordini schifosi.. allora abbiamo cominciato a punirli.. visto che non vogliono sentire, prima di bloccarli…poi adesso li blocchiamo.. anche perché di 'sta gente me ne voglio liberare..».

