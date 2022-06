PRENDI I SOLDI DI MADURO E SCAPPA - VI RICORDATE DELLA BONISSIMA EX MODELLA ROMANA CAMILLA FABRI? È FINITA A PROCESSO, ACCUSATA DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL RICICLAGGIO INTERNAZIONALE, ALL'AUTORICICLAGGIO E ALL'INTESTAZIONE FITTIZIA DI BENI - LA DONNA ERA SPOSATA CON L'IMPRENDITORE COLOMBIANO ALEX NAIN SAAB MORAN, FIDATO COLLABORATORE DEL PRESIDENTE DEL VENEZUELA MADURO, E AVREBBE MESSO IN PIEDI UNA RETE DI PRESTANOMI CHE...

Valeria Di Corrado per “Il Messaggero”

La Procura capitolina ha chiuso l'inchiesta per l'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale, all'autoriciclaggio e all'intestazione fittizia di beni promossa dall'imprenditore colombiano Alex Nain Saab Moran (fidato collaboratore del presidente del Venezuela Maduro) e un'ex modella romana 17 anni più giovane di lui diventata sua moglie, Camilla Fabri.

Otto indagati, tra cui un avvocato, rischiano ora di finire a processo. Secondo l'Agenzia antidroga americana (Dea), l'imprenditore è coinvolto in una vasta rete di corruzione internazionale che gli ha permesso di ottenere dal governo di Caracas contratti commerciali di ingente valore: tra cui quello per i sussidi alimentari ai poveri provenienti da Colombia, Messico e Turchia e quello per la costruzione di edifici popolari in Venezuela.

Per riciclare questi soldi, la 27enne romana avrebbe assoldato come prestanome i suoi familiari: il compagno di sua sorella, Lorenzo Antonelli (29 anni), le zie Patrizia e Arianna Fiore (45 e 46 anni), e il cognato Luis Alberto Saab Moran.

«Nessuno si conosce», è la raccomandazione che dà ai parenti per evitare che vengano scoperti. L'ex modella, il 25 giugno 2018, spiega alla madre come avverrà la trasformazione delle zie casalinghe in donne d'affari, stipendiate con 5mila euro al mese e a cui sono risultate intestate una trentina di società in Bulgaria con in pancia circa 3 miliardi di euro: «Prima di tutto dovranno andare entrare da Louis Vuitton, Dior. Questi sono i completi, almeno 4 per uno, Alex vuole così».

«Dovranno fare Dubai, Singapore, Cina, Austria, Turchia», precisa la 27enne. «Che gli fate fare?», chiede la madre. «Firmano cose, aprono conti». I finanzieri della Polizia valutaria hanno trovato nella casa romana di Camilla certificati di possesso di circa 120 chili di oro depositati in Svizzera.

Quest'ultima risultava proprietaria di un appartamento in via Condotti del valore di 4,9 milioni di euro già sequestrato dalla Finanza a ottobre 2019, insieme a 1,8 milioni di euro giacenti su un conto di una banca italiana.

