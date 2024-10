PRENDI I SOLDI E SCAPPA (DA LONDRA) – IL GOVERNO LABURISTA BRITANNICO PREPARA LA STANGATA PER I CITTADINI PIÙ FACOLTOSI PER RIMPOLPARE LE CASSE DI STATO E I “PAPERONI” RISPONDONO FACENDO LE VALIGIE E TRASLOCANDO ALL’ESTERO – LE METE PREFERITE SONO GLI EMIRATI ARABI, MA ANCHE L’ITALIA, GRAZIE ALLA FLAT TAX DA 200MILA PER I RICCONI CHE PORTANO LA RESIDENZA FISCALE NEL NOSTRO PAESE - FINORA SONO CIRCA 5 MILA LE PERSONE IN TUTTO IL MONDO CHE...

La stangata fiscale è in arrivo e i ricchi fanno le valigie. Il governo laburista britannico è alla disperata ricerca di 25 miliardi di sterline (30 miliardi di euro) necessari per evitare un ritorno all’austerità, ossia ai tagli della spesa pubblica che hanno caratterizzato i conservatori. […] Il peso dei sacrifici dovrà ricadere su chi «ha le spalle più larghe», come ha detto il primo ministro Keir Starmer.

Perciò si parla di aumentare il prelievo sui redditi da capitale, di tassare eredità e pensioni d’oro, di stringere la rete sui non-dom (i ricchi residenti ma non domiciliati) e sui gestori dei fondi di investimento, di imporre tasse sulle scuole private. La Cancelliera dello Scacchiere (ossia la ministra delle Finanze), Rachel Reeves, sta esplorando le soluzioni per spremere denaro dai contribuenti più facoltosi: ma molte di quelle ipotesi creano più problemi di quanti non ne risolvano e dunque grande è il clima di incertezza in attesa del Budget, la legge di bilancio prevista per il 30 ottobre.

I paperoni britannici, tuttavia, hanno preferito giocare d’anticipo: ed è partito l’esodo verso destinazioni fiscali più accoglienti. In testa ci sono gli Emirati, ma in Europa spicca l’Italia, grazie al regime agevolato introdotto già nel 2017 per quei ricchi stranieri che trasferiscono la residenza nel nostro Paese: si paga una flat tax di 100 mila euro, che questa estate il governo Meloni ha portato a 200 mila, in ogni caso briciole per chi ha redditi milionari.

L’Italia sta dando la caccia attivamente ai nababbi d’Oltremanica per convincerli a migrare da noi: non a caso, martedì scorso si è svolto un evento nella nostra ambasciata di Londra, guidata da Inigo Lambertini, durante il quale gli avvocati degli studi Belluzzo, Maisto e Legance hanno illustrato a una gremita e attenta platea i passi da fare per trasferirsi armi e bagagli (e sterline) a sud delle Alpi.

Finora sono circa 5 mila i soggetti in tutto il mondo che hanno approfittato della flat tax italiana e di questi una fetta importante è arrivata dalla Gran Bretagna: si tratta in genere di banchieri e manager della finanza che dalla City hanno traslocato soprattutto a Milano. Ora, con i laburisti al governo, l’interesse per l’Italia si è moltiplicato. […]

