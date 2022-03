PRENDI I SOLDI E SCAPPA - MOLTI OLIGARCHI RUSSI CHE POSSIEDONO PROPRIETÀ DI LUSSO A MANHATTAN STANNO CERCANDO DI VENDERLE, IN ALCUNI CASI A PREZZI PIÙ BASSI- SECONDO IL “FINANCIAL TIMES” SI TRATTA DI RICCASTRI CHE HANNO BISOGNO DI FARE CASSA O PERCEPISCONO UN CLIMA OSTILE A NEW YORK: TRA DI LORO C’È ANCHE…

Dal “Corriere della Sera”

Molti oligarchi russi che possiedono proprietà di lusso a Manhattan stanno cercando di venderle, in alcuni casi a prezzi più bassi. Lo riporta il Financial Times sottolineando che si tratta anche di persone che hanno bisogno di fare cassa o percepiscono un clima ostile a New York. Tra questi c'è Alexey Kuzmichev, co-fondatore di Alfa-Bank (colpita dalle sanzioni Usa).

