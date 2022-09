12 set 2022 16:22

PRENDI I SOLDI E SCAVA – LA FINANZA HA TROVATO 4 MILIONI DI EURO IN CONTANTI, SOTTERRATI NELLE CAMPAGNE DELLA FRANCIACORTA, IN PROVINCIA DI BRESCIA – IL BOTTINO SAREBBE UNA PARTE DELLA MAXI EVASIONE DA 90 MILIONI DI EURO MESSA IN ATTO DA UNA FAMIGLIA DI QUATTRO PERSONE CHE AVEVA CREATO UN GIRO CRIMINALE CON FATTURAZIONI FITTIZIE E PRESTANOME – GLI INDAGATI SONO 77 E GLI INQUIRENTI SONO CONVINTI CHE CI SIANO ALTRI SOLDI OCCULTATI...