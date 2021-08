PRENDIAMO NOTA: NEGLI USA UN GIUDICE HA TOLTO A UNA DONNA LA CUSTODIA DEL FIGLIO 11ENNE PERCHE' NON SI E' VACCINATA - L'UDIENZA ERA STATA CONVOCATA SOLO PER STABILIRE IL MANTENIMENTO: LA MAMMA HA SPIEGATO CHE AVEVA AVUTO REAZIONI AVVERSE IN PASSATO E PER QUESTO UN MEDICO LE AVEVA CONSIGLIATO DI NON VACCINARSI, MA IL MAGISTRATO E' STATO IRRIMOVIBILE - ANCHE IN ALTRI STATI I GIUDICI HANNO LEGATO LE LORO SENTENZE AI VACCINI...

Dagotraduzione dal Washington Post

Rebecca Firlit

Quando Rebecca Firlit si è presentata all’udienza virtuale in tribunale per la causa con il suo ex marito, si aspettava che al centro del dibattito ci fosse il mantenimento dei figli.

Ma il giudice aveva altri piani.

«Una delle prime cose che mi ha chiesto... è stata se fossi stata vaccinata», ha raccontato Firlit, 39 anni, al Chicago Sun-Times.

Non lo era, ha detto, spiegando che aveva avuto «reazioni avverse ai vaccini in passato» e che un medico le aveva consigliato di non farsi vaccinare contro il coronavirus.

VACCINI A NEW YORK

«È rischioso», ha aggiunto.

Il giudice della contea di Cook, James Shapiro, ha preso così una decisione senza precedenti: ha ordinato alla madre di stare lontana dal figlio di 11 anni finché non avesse ricevuto il vaccino contro il Covid.

Il padre del bambino è vaccinato, riporta il Sun-Times.

Firlit ha presentato una petizione per appellarsi alla decisione del giudice. In un'intervista con WFLD, il suo avvocato difensore, Annette Fernholz ha detto che la sentenza è stata esagerata.

vaccinazioni anti coronavirus negli usa

«Neanche il padre aveva sollevato il problema davanti alla corte», ha detto Fernholz. «È il giudice che decide da solo che non puoi vedere tuo figlio finché non sei vaccinato».

Anche in altri stati i giudici hanno legato le loro sentenze ai vaccini: riducendole, o imponendo le due dosi come condizione per la scarcerazione. Un giudice del 19° Tribunale di East Baton Rouge ha offerto ad alcuni imputati la possibilità di vaccinarsi invece che di completare le ore di servizio alla comunità a cui erano stati condannati. Due giudici dell’Ohio hanno imposto la vaccinazione come condizione per la libertà vigilata. Allo stesso modo, due giudici della Georgia stanno riducendo le condanne ai delinquenti vaccinati. A New York, i giudici del Bronx e di Manhattan hanno ordinato ai loro imputati di vaccinarsi come condizione per richiedere una cauzione e come parte della loro riabilitazione.

VACCINI GIOVANI

Ma la sentenza del giudice di Chicago sembra essere la prima del suo genere. Firlit e il suo ex marito, Matthew Duiven, sono divorziati da sette anni. I documenti del tribunale mostrano che hanno avuto l'affidamento condiviso del figlio di 11 anni dal giugno 2014.

Né Firlit né Duiven hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento del Washington Post domenica scorsa.

L’avvocato di Firlir ha spiegato che l'udienza del 10 agosto non aveva nulla a che fare con la revisione dell'accordo di custodia, quindi nessuno si aspettava che il giudice chiedesse alla madre del ragazzo se fosse vaccinata. Firlit ha detto di essere rimasta confusa dalla domanda del giudice.

VACCINI AMERICANI 2

«Ero confusa perché l’udienza doveva riguardare solo le spese e il mantenimento dei figli», ha detto al Sun-Times. «Gli ho chiesto cosa avesse a che fare con l'udienza, e lui ha detto: “Io sono il giudice e prendo le decisioni per il tuo caso”».

Il giudice ha quindi revocato la sua custodia del figlio fino a quando non sarà stata completamente vaccinata. Firlit non ha indicato se si sarebbe vaccinata, ma ha detto che sta cercando di appellarsi alla decisione perché crede che il giudice abbia oltrepassato la sua autorità. Ha aggiunto che togliere un figlio a sua madre è «sbagliato».

VACCINI AMERICANI

«Penso che stia dividendo le famiglie», ha detto Firlit alla WFLD. «E penso che non sia nell'interesse di mio figlio stare lontano da sua madre».

L'avvocato del padre, Jeffery M. Leving, che non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento del Post domenica scorsa, ha detto che non si aspettava che il giudice chiedesse informazioni sulle vaccinazioni o modificasse l'accordo di custodia. Ma ha detto che ha sostenuto la decisione del giudice.

coppie con figli 1

«Ci sono bambini che sono morti a causa del Covid», ha detto Leving. «Penso che ogni bambino dovrebbe essere al sicuro. E sono d'accordo che la madre dovrebbe essere vaccinata».

Gli esempi non mancano. Un'insegnante di scuola elementare della California si è tolta la maschera per una lettura ad alta voce. In pochi giorni, metà della sua classe è risultata positiva al delta. Secondo l' American Academy of Pediatrics, negli ultimi mesi il numero di bambini che hanno contratto la variante delta è aumentato in modo esponenziale. L'American Academy of Family Physicians ha anche avvertito che esiste un rischio crescente che i bambini non vaccinati subiscano «impatti gravi e di lunga durata» sulla loro salute.

figli e genitori divorziati

Firlit ha detto che sta lottando con la separazione da suo figlio, con cui le è permesso comunicare solo per telefono.

«Parlo con lui ogni giorno», ha detto al Sun-Times. «Piange, gli manco».