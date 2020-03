LA PRENOTAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – LA NUOVA FUNZIONE DI TRENITALIA PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA DEI DECRETI – LA DISPOSIZIONE DEI POSTI LIBERI SOMIGLIA A UNA SCACCHIERA E I VIAGGIATORI POTRANNO SEDERSI SOLO ALTERNANDO LE POLTRONE E MAI UNO DI FRONTE ALL’ALTRO…

Da www.corriere.it

prenotare posti frecciarossa durante l'emergenza coronavirus

Trenitalia ha ideato una nuova funzione di prenotazione a bordo delle Frecce al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del virus Covid-19. Una procedura che è stata messa a punto da FSThecnology, società del gruppo Fs Italiane. In pratica, la disposizione dei posti liberi assomiglia un po’ a una scacchiera, con i viaggiatori che potranno sedersi solo alternando le poltrone e mai uno di fronte all’altro.

frecciarossa 1000

I criteri e le motivazioni

«Il nuovo criterio di prenotazione è un’ulteriore azione, dopo quelle già avviate dal gruppo a tutela dei viaggiatori e dipendenti – si legge in una nota diffusa dalla società – ovvero: potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione dei treni e dei luoghi di lavoro, riducendo gli intervalli di tempo fra una sessione di pulizia e la successiva; installazione a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani; istituzione di una task force intersocietaria per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e garantire il coordinamento di tutti gli interventi disposti dai provvedimenti governativi in materia».

roma ai tempi del coronavirus coronavirus controlli alla stazione termini 7 coronavirus controlli alla stazione termini 10 coronavirus controlli alla stazione termini 3 roma deserta per l'emergenza coronavirus 12 coronavirus milano roma deserta per l'emergenza coronavirus 10 frecciarossa 1000 1