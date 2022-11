PREPARARSI ALLO SCHIANTO! – A DALLAS, IN TEXAS, DURANTE UNO SHOW AEREO DUE VELIVOLI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE SI SONO SCONTRATI A MEZZ’ARIA – IL VIDEO DA BRIVIDI: A BORDO DEI DUE AEREI CI SAREBBERO 6 PERSONE LE CUI CONDIZIONI NON SONO NOTE – L’ENTE FEDERALE PER L’AVIAZIONE AMERICANO STA INDAGANDO - VIDEO

Da www.leggo.it

Incidente choc tra due aerei a Dallas, in Texas, negli Stati Uniti. Due velivoli si sono scontrati nel corso di uno spettacolo aereo: lo riportano i media americani sottolineando come al momento le condizioni die due piloti non sono note.

A scontrarsi in volo sono stati due aerei della Seconda Guerra Mondiale nel corso di una manifestazione per il Veteran Day. Su Twitter girano già alcuni video terribili in cui si vedono i due aerei che si scontrano per poi precipitare, provocando un grande incendio e una colonna di fumo nero nel cielo.

Secondo quanto scrive l'agenzia Associated Press, lo spettacolo aereo si teneva al Dallas Executive Airport: la Federal Aviation Administration afferma che i due velivoli, un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra si sono scontrati e si sono schiantati intorno alle 13:20 di sabato, ora locale (le 20.20 italiane). Non è chiaro quante persone fossero a bordo di entrambi gli aerei. La FAA e il National Transportation Safety Board stanno avviando indagini.

