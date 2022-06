PREPARATE IL BRACCIO, IN AUTUNNO ARRIVA LA QUARTA DOSE - EMA HA INIZIATO L’ESAME DELLA VERSIONE DEL VACCINO PFIZER ADATTATO PER PROTEGGERE CONTRO LE VARIANTI DEL COVID. L'OBIETTIVO È AVERE I NUOVI SIERI PRONTI PER SETTEMBRE. NON È ANCORA DEFINITO SE…

(ANSA) L'Agenzia europea dei medicinali ha avviato l'esame dei dati in tempo reale della versione del vaccino Comirnaty (BioNtech/Pfizer) adattata per proteggere contro le varianti del Covid. I dettagli sul vaccino adattato - ad esempio se si rivolgerà specificamente a una o più varianti o sottovarianti di SARS-CoV-2 - non sono ancora definiti.

Ema sarà in grado di valutare questi dati non appena saranno disponibili. L'esame in tempo reale continuerà fino a quando non ci saranno dati sufficienti per una domanda formale. L'Ema annuncia di aver avviato la valutazione della versione adattata del vaccino Pfizer contro il covid (Comirnaty).

La revisione progressiva ('rolling review') si concentrerà inizialmente su chimica, produzione e controlli specifici della produzione, mentre l'azienda progredisce nello sviluppo del vaccino adattato, in modo di poter valutare i dati sulla sua efficacia contro le subvarianti di Omicron non appena disponibili. Non è ancora definito se il vaccino adattato sarà specificamente mirato a una o a più varianti o sottovarianti Sars-Cov-2.

(ANSA) "L'obiettivo è avere i nuovi vaccini adattati alle varianti del virus SarsCoV2 pronti per settembre". Lo ha affermato Romina Quercia, senior medical director-Global Lead COVID-19 mRNA Vaccines dell'azienda farmaceutica Pfizer. L'annuncio in occasione del World Health Summit Regional Meeting, che si svolge all'Università La Sapienza di Roma da oggi fino al 17 giugno.

