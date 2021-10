PREPARATE CAPPELLI E SCIARPE, ARRIVA L'INVERNO! - NELLE GRANDI CITTA' DEL NORD LE TEMPERATURE SCENDERANNO DA 3 A 5 GRADI - SUL GRAN SASSO E IN ALCUNI COMUNI DI MONTAGNA DEL MOLISE E' GIA' ARRIVATA LA NEVE - TRA OGGI E DOMANI L'AVANZATA DELL'ALTA PRESSIONE DELLE AZZORRE FAVORIRA' LA RAPIDA DISCESA DI IMPETUOSE CORRENTI DI ORIGINE ARTICA - DA VENERDì DOVREBBE TORNARE IL BEL TEMPO, MA LA PAUSA SARA' BREVE...

inverno

Meteo, anticipo d’inverno a metà settimana. Da 3 a 5 gradi di temperatura minima nelle grandi città del Nord; venti freddi e forti. E, soprattutto, neve sugli Appennini già a 1.300-1.400 metri di quota.

È un quadro dal sapore invernale, più che autunnale, quello che emerge dalle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Uno scenario, quello delineato dai meteorologi de iLMeteo.it, che in alcune regioni (in Abruzzo il Gran Sasso, in Molise nei comuni di montagna), è già realtà a seguito delle prime precipitazioni nevose della stagione.

temperature invernali

A metà settimana, però, i fenomeni dovrebbero essere più diffusi. «È infatti in arrivo un nuovo vortice ciclonico che colpirà la penisola», spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it.

Gli effetti della bassa pressione che ieri ha tenuto sotto scacco il Centrosud si dovrebbero esaurire in giornata. Tra mercoledì e giovedì l’avanzata dell’alta pressione delle Azzorre, con l’improvvisa impennata verso il Regno Unito, favorirà la rapida discesa di impetuose correnti di origine artica che tra mercoledì e giovedì raggiungeranno l’Italia facendo irruzione dalla Porta della Bora (Alpi Giulie).

L’ingresso dei venti forti e freddi di Bora e Grecale, aggiunge il responsabile de iLMeteo.it, genererà un vortice sul Mar Tirreno.

freddo d inverno

«Tra mercoledì e giovedì il tempo peggiorerà rapidamente al Nordest per poi concentrarsi ancora una volta al Sud e sulle regioni adriatiche centrali dove – rileva Sanò – piogge, temporali e nubifragi potranno colpire molte zone. Con i venti freddi tornerà a cadere la neve sugli Appennini a quote relativamente basse per il periodo e sopra i 1300-1400 metri circa».

Non è peraltro la prima neve di questo inverno anticipato. A metà della scorsa settimana primi fiocchi della stagione sul Gran Sasso sulla vetta del Corno Grande, però oltre i 2.700 metri di quota.

INVERNO

Tra il 16 e il 20 ottobre torna il bel tempo con l’anticiclone delle Azzorre e le temperature torneranno a salire ma la pausa dal freddo sarà breve visto che tra il 21 e il 25 ci sarà un’altra perturbazione in arrivo.