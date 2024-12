PREPARATE COPERTINE E TISANELLE: NEL WEEKEND DELL'IMMACOLATA CI SARÀ UN TEMPO DA LUPI! - PREVISTI VENTO, FREDDO E CIELI NUVOLOSI DA DOMANI FINO A SABATO, MENTRE A PARTIRE DA DOMENICA POTREBBERO ESSERCI FORTI PIOGGE IN TUTTA ITALIA - ATTESE NEVICATE ANCHE A BASSA QUOTA AL NORD… - LE PREVISIONI METEO PER I PROSSIMI GIORNI…

(ANSA) - iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. VENERDI 06 DICEMBRE: Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Attese nevicate sui confini alpini a 1000 metri. Centro: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso o anche coperto. Venti tesi dai quadranti settentrionali. Calo termico. Sud: Giornata con precipitazioni mattutine sui settori ionici, sul resto delle regioni avremo un cielo molto nuvoloso o anche coperto.

SABATO 07 DICEMBRE: Nord: Giornata dapprima con nebbie in pianura, poi con cielo coperto e in serata pioggia e neve possibile fino a bassa quota in montagna. Centro: La giornata trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo a partire dalla Toscana verso Umbria e Lazio in serata e nottata. Sud: In questa giornata ci sarà un lento peggioramento del tempo sulla Campania e poi sulla Calabria tirrenica in nottata. Nubi sparse altrove.

DOMENICA 08 DICEMBRE: Nord: Giornata con precipitazioni diffuse al Nordest, nevose a quote collinari, più sole in Piemonte e Liguria, cielo coperto in Lombardia. Centro: Giornata di maltempo su Lazio, Toscana e Appennini con rovesci intensi e nevicate fin sopra i 7 900 metri. A tratti instabile sulle Marche Sud: Giornata di maltempo in Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria con piogge forti e nevicate sopra i 1000 metri, ma con quote in calo.

