2 nov 2022 18:09

PREPARATE OMBRELLI E PIUMINI! – DOPO LE GIORNATE DI CALDO FUORI STAGIONE, STANNO PER TORNARE PIOGGE E VENTI FREDDI CHE RIPORTERANNO LE TEMPERATURE IN LINEA CON LE MEDIE STAGIONALI – AL CENTRO LE TEMPERATURE MASSIME DIMINUERANNO DI CIRCA 10 GRADI, MENTRE AL NORD LE MINIME SCENDERANNO INTORNO AI 5-8°C – IL METEO PER QUESTA SETTIMANA…