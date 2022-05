PREPARIAMOCI A UN'ESTATE DI GUERRA - ALTRO CHE CESSATE IL FUOCO: UCRAINI E RUSSI HANNO IL FIATO CORTO MA SONO PREPARATI MENTALMENTE A UNA LOTTA PROLUNGATA E CHE DURERÀ ANCORA MESI - MOSCA PROCEDE LENTAMENTE, SENZA UN CALENDARIO PRECISO: L'OBIETTIVO È L'ACQUISIZIONE DI MAGGIOR TERRITORIO POSSIBILE A ORIENTE - KIEV PUÒ OSARE LA CONTROFFENSIVA SOLO SE INDIVIDUA PUNTI DEBOLI NELLO SCHIERAMENTO DELL'ARMATA, ALTRIMENTI...

Andrea Marinelli e Guido Olimpio per il "Corriere della Sera"

guerra in ucraina 2

A est, nel Donbass, i fiumi sono come trincee, ostacoli naturali per rallentare le avanzate e coprire i ripiegamenti. A volte non bastano. I russi muovono su più assi, con una manovra aggirante. Le due ali - dicono gli inglesi - sono distanti una trentina di chilometri, l'intento è quello di chiuderle attorno alle truppe avversarie.

I soldati di Putin hanno sfondato in un paio di punti attorno a Popasna, hanno tagliato la strada Bakhmut-Lysychansk e sono entrati in alcune parti di Lyman, mosse necessarie per puntare su Severodonetsk. Gli ucraini possono solo tenere, temono l'accerchiamento e non sono nelle condizioni di sferrare controffensive su larga scala: si limitano a rapidi contrattacchi.

guerra in ucraina 4

I contendenti sono preparati mentalmente ad una lotta prolungata, parliamo di mesi. Mosca procede lentamente, senza avere un calendario incombente. Diverse le mete: l'acquisizione di maggior territorio possibile a oriente, la protezione delle aree conquistate con eventuale costruzione di difese - bunker, posizioni interrate - stabili, la creazione di punti d'appoggio per eventuali balzi in avanti, il consolidamento nel sud e il mantenimento del blocco navale lungo la costa.

guerra in ucraina 1

L'Armata deve però racimolare forze, gli esperti non sono convinti che possa farlo senza ricorrere alla mobilitazione. Il dubbio riguarda anche le condizioni delle unità, in quanto ha lanciato le migliori in un'azione dispendiosa: potrebbero presto raggiungere il limite.

Entro uno o due mesi - osserva l'ex generale australiano Mick Ryan - i russi rischiano avere il fiato corto, corrosi da settimane di scontri, senza avere i Battaglioni a sufficienza. Dunque dovrebbero passare a una strategia difensiva che comporta nuovi impegni, truppe poco abituate a gestire la popolazione, con il rischio di incursioni di commandos e dell'attività di «partigiani»: alcuni attentati nelle zone occupate rappresentano piccoli lampi.

guerra in ucraina 3

Un buon numero di osservatori ritiene che il tempo non sia a favore di Putin.

Non mancano però interpretazioni contrarie, rinforzate dagli ultimi sviluppi.

Il trascinamento della guerra d'attrito rischia di danneggiare maggiormente gli ucraini. Le ultime settimane hanno dimostrato che l'Armata ha corretto - in parte - gli errori e ha concentrato il proprio dispositivo su target raggiungibili.

Anche perché nel settore est sfrutta la ferrovia, supporto formidabile specie se devi alimentare un ampio volume di fuoco: non c'è paragone tra quante bombe porti un treno e quelle affidate ai camion.

Esercito ucraino 2

Zelensky ha esigenze immediate e di lunga scadenza. Deve evitare una sconfitta a oriente, quindi ha il compito non facile di rimpiazzare, a sua volta, le perdite pesanti. Importante è sempre l'assistenza bellica e di intelligence della Nato, mezzi indispensabili per frenare l'invasore e considerare come riprendersi il «perduto».

Guerra Russia Ucraina

Non tutto, però. Se il Cremlino ha abbassato le ambizioni, anche il presidente ucraino è parso indicare dei limiti: liberare la Crimea - ha detto - vorrebbe dire un sacrificio enorme di vite. Un analista, Phillips O' Brien, sottolinea come le battaglie attuali avvengono in un'arena limitata: Kiev può osare solo se individua punti deboli nello schieramento dell'Armata, in caso contrario rischia di pagare un prezzo elevato.