PREPARIAMOCI PER UN AUTUNNO DI FUOCO – DA QUI FINO A NOVEMBRE, IN ITALIA SI REGISTRERANNO TEMPERATURE BEN OLTRE LA MEDIA STAGIONALE, CHE CAUSERANNO TEMPORALI VIOLENTI E POTENZIALMENTE ANCHE ALLUVIONI – PER VEDERE QUELLO CHE POTREBBE ACCADERE, BASTA GUARDARE IN FRANCIA, DOVE NEGLI ULTIMI GIORNI SI SONO REGISTRATI FORTI NUBIFRAGI E ALLAGAMENTI…

Salvatore de Rosa per www.ilmeteo.it

meteo autunno 2021

Autunno pericoloso. Sarà la parola d'ordine in vista dei prossimi mesi che si preannunciano preoccupanti sotto il profilo meteorologico; queste affermazioni, purtroppo, non sono campate in aria e la conferma è arrivata proprio poco fa con l'ultimo aggiornamento che ha, se possibile, acuito ancora di più i timori già emersi nelle ultime settimane.

I più grandi rischi riguarderanno in particolare il mese di novembre e il motivo è presto detto: se da una parte dovremo verosimilmente fare i conti con un caldo fuori stagione, specie su alcuni settori (anche se questo ormai comincia quasi a non fare più notizia), dall'altra vi sono elevate probabilità di formazione di cicloni mediterranei.

caldo in autunno

Due facce della stessa medaglia che vanno sotto un unico denominatore comune: il cambiamento climatico.

Ma andiamo con ordine cercando di capire meglio cosa aspettarci, analizzando le previsioni stagionali del centro europeo e di AccuWeather.

TEMPERATURE

Per il prossimo mese di novembre sono previsti valori termici oltre le medie climatiche di circa +1/1,5°C in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori. Oltre a dar vita a giornate ancora gradevoli, questo "caldo fuori stagione" si riflette anche sulla temperatura dei mari, che fanno registrare valori di circa 4/5°C oltre le medie di riferimento, dopo un'estate a dir poco bollente.

temporale

Tutto ciò si tradurrà in una maggiore energia potenziale in gioco (alti tassi di umidità nei bassi strati dell'atmosfera), ovvero quel carburante necessario per lo sviluppo di temporali particolarmente violenti.

PRECIPITAZIONI

Da qui l'altra faccia della medaglia, ovvero il rischio legato alle ondate di maltempo. A confermarlo ulteriormente sono le ultime proiezioni del Centro Europeo e di AccuWeather, che pongono l'attenzione in particolare sull'Italia per il serio rischio di eventi alluvionali.

alluvioni francia

Nulla di così strano, peraltro: novembre risulta infatti sempre più spesso caratterizzato dalla presenza di cicloni mediterranei, ovvero da vaste aree depressionarie che si formano sui nostri mari: queste strutture atmosferiche possono perdurare per diversi giorni, provocando piogge battenti con cumulate di oltre 200/300 litri per metro quadrato in pochissimo tempo e mareggiate lungo le coste più esposte.

Purtroppo un primo assaggio di quello che potrebbe accadere l'abbiamo già avuto solo qualche giorno fa nella vicina Francia, dove si sono registrati forti nubifragi e diffusi allagamenti.

alluvioni francia alluvioni francia alluvioni francia