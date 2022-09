15 set 2022 20:03

PREPARIAMOCI A VEDERNE DELLE BELLE: CARLO CI FARÀ GODERE – L’ETERNO EX EREDE AL TRONO NON È ELISABETTA II E GIÀ NEI PRIMI QUATTRO GIORNI CI HA DATO UN ASSAGGIO DELLA MANCANZA DI NERVI SALDI - POTREBBE SBROCCARE IN QUALSIASI MOMENTO COME HA DATO PROVA IN DUE OCCASIONI IN CUI SI È LASCIATO ANDARE A SCATTI DI INSOFFERENZA NON PROPRIO REGALI. MA CHE VI ASPETTATE DA QUESTO ANZIANO UOMO ABITUATO A FARSI SPREMERE IL DENTIFRICIO DA NUMEROSI VALLETTI… - VIDEO