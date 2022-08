5 ago 2022 09:54

LA PRESENZA IN ZONA DELLA POTENTE SETTIMA FLOTTA DELLA US NAVY, CON LA PORTAEREI RONALD REAGAN, NON È VALSA COME DETERRENTE PER LE GRANDI MANOVRE INTIMIDATORIE DELLA CINA INTORNO TAIWAN - GLI ANALISTI OCCIDENTALI FANNO DUE IPOTESI: 1) CONDUCENDO ATTIVITÀ MILITARE IN SEI AREE INTORNO ALL'ISOLA, DICHIARANDOLE ZONE DI ESCLUSIONE AERONAVALE, LA CINA DI FATTO ATTUA UN BLOCCO (CHE POTREBBE ESSERE RIPETUTA NEL TEMPO) - 2) L'IPOTESI PIÙ GRAVE È QUELLA CHE RIGUARDA LE ISOLETTE DI MATSU E KINMEN. PRESTO, I CINESI POTREBBERO TENTARE DI OCCUPARLE CON UN COLPO DI MANO, SOTTO LA COPERTURA DELLE GRANDI MANOVRE…