5 feb 2023 11:40

LA PRESIDENTE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO DEL VATICANO, “BAMBINO GESÙ” DI ROMA, MARIELLA ENOC, SI È DIMESSA. IL SUO MANDATO ERA IN SCADENZA QUEST’ANNO – “HO INCONTRATO IL PAPA E IL SEGRETARIO DI STATO, E HO DETTO LORO CHE RITENEVO UTILE ANTICIPARE LA FINE DEL MIO MANDATO PER POTER FAR SÌ CHE…”