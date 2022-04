PRESIDENTE E TRASPARENTE – JOE BIDEN È STATO IGNORATO DA STAFF E COLLEGHI MENTRE UNA FOLLA DELIRANTE SI ACCALCAVA INTORNO A BARACK OBAMA, DI RITORNO ALLA CASA BIANCA: NEL VIDEO SI VEDE “SLEEPY JOE” CHE VAGA CON LO SGUARDO PERSO E POI ALLARGA LE BRACCIA IN SEGNO DI ESASPERAZIONE – SUI SOCIAL È MONTATO IL CASO E L’EX PRESIDENTE È STATO COSTRETTO A SCENDERE IN CAMPO PER TENTARE DI SALVARE LA FACCIA A BIDEN - LA BATTUTA DI OBAMA CHE CHIAMA BIDEN "VICEPRESIDENTE" - VIDEO

Joe Biden è stato ripreso mentre veniva ignorato da staff e colleghi mentre una folla delirante si accalcava intorno a Barack Obama durante il primo invito alla Casa Bianca dell’ex presidente da quando ha lasciato l’incarico.

Nelle immagini si vede un gruppetto di persone che porge le mani e tenta di parlare con l’ex presidente mentre il povero “Sleepy Joe” vaga con sguardo perso e l’aria confusa, allargando le braccia e mostrando la sua esasperazione.

Suoi social la scena non è certo passata inosservata: «Credo che sappiamo chi comanda davvero la Casa Bianca e non è Joe!» è uno dei tanti messaggi postati in rete. Una serie di prese per i fondelli che hanno costretto Obama, alla Casa Bianca per celebrare il 12° anniversario del lancio dell'Affordable Care Act, a intervenire per tentare di nobilitare Biden: «È sempre bello ritrovarsi con @Potus. Grazie per tutto quello che stai facendo per aiutare un numero ancora maggiore di americani ad avere accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e conveniente».

