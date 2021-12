10 dic 2021 20:12

PRESO L'IDIOTA CHE FERMAVA I TRENI! - È IN CARCERE A GENOVA IL 47ENNE CHE SI DIVERTIVA AD AZIONARE IL FRENO DI EMERGENZA DEI CONVOGLI IN MODO SERIALE: ERA DIVENTATO L'INCUBO DEI PENDOLARI LIGURI, PIEMONTESI E LOMBARDI CHE PER COLPA SUA HANNO ACCUMULATO ORE E ORE DI RITARDI - ALL'UOMO, UN BULGARO, VENGONO CONTESTATI 100 EPISODI E UNA VOLTA FECE BLOCCARE ANCHE UN AEREO, COMPLETAMENTE UBRIACO…