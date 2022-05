3 mag 2022 10:44

PRESO PER LE CORNA - DURANTE UN FESTIVAL IN SPAGNA, VICINO VALLADOLID, UN TORO E' USCITO DALLA SUA GABBIA E HA INFILZATO UNO DEGLI SPETTATORI CHE ERA TRA IL PUBBLICO INSIEME ALLA FAMIGLIA - DOPO AVERLO SOLLEVATO, LO HA TRASCINATO PER QUALCHE SECONDO E POI LO HA LASCIATO INERME A TERRA - TRASPORTATO D'URGENZA IN OSPEDALE, E' MORTO PER LE FERITE RIPORTATE... - VIDEO