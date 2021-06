28 giu 2021 20:25

PRESO AL VOLO – A LOS ANGELES UN UOMO HA TENTATO DI SFONDARE LA PORTA DELLA CABINA DI PILOTAGGIO DI UN AEREO PRIMA DI SALTARE FUORI DAL VELIVOLO IN MOVIMENTO: ATTERRATO IN PISTA, E’ STATO ARRESTATO E TRASPORTATO IN OSPEDALE – E’ IL SECONDO INCIDENTE ALL’AEROPORTO DI LOS ANGELES IN POCO TEMPO: QUALCHE GIORNO FA UN AUTISTA AVEVA… - VIDEO