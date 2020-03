È PRESTO PER CANTARE VITTORIA – ROBERTO BURIONI COMMENTA IL BOLLETTINO DI OGGI CHE SEGNA UN NETTO CALO DEL TREND DEI DI CRESCITA DEI CONTAGI: “PRIMO: ATTENTI ALL’EFFETTO DOMENICA. I LABORATORI NON LAVORANO A PIENO REGIME" – L'OMS: "IL CONTEGGIO DEI CASI IN ITALIA E SPAGNA SI STA 'POTENZIALMENTE STABILIZZANDO', MA SERVE CAUTELA"

Coronavirus, Burioni: Attenti a effetto domenica, laboratori non a regime

(LaPresse) - "1) attenti all' 'effetto domenica', i laboratori non lavorano a pieno regime 2) il dato rilevante è il calo dei ricoveri e delle ammissioni in terapia intensiva". Lo dice il virologo Roberto Burioni commentando i dati di oggi della Protezione civile sulla diffusione del Coronavirus.



Oms: In Italia e Spagna potenziale stabilizzazione ma cautela

(LaPresse/AP) - Il conteggio dei casi in Italia e Spagna si sta "potenzialmente stabilizzando", ma non è tempo di allentare le misure contro la pandemia di Covid-19. Così Michael Ryan, direttore per le emergenze all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiungendo: "E' nostra grande speranza che ciò accada", "ma dobbiamo sopprimere il virus, e questo non accade da solo".

