ANDATE A PIEDI, FATE PRIMA! A ROMA GLI STUDENTI TORNANO SUI BUS E GLI AUTISTI ATAC, TANTO PER CAMBIARE, SI DANNO MALATI - DECINE DI DOMANDE DI ESONERO DAI TURNI PER “ALLERGIE ALLE SANIFICAZIONI” (LA SCUSA PIU’ BIZZARRA), PER “STRESS” O PER MAL DI SCHIENA - LINEA DURA DELL’AZIENDA: CHI SI DICHIARA "INIDONEO" FINISCE IN ASPETTATIVA CON PAGA DIMEZZATA…