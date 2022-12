28 dic 2022 10:05

IL PRETE CON LA CAPPELLA IN FIAMME – L'EX PARROCO DI PRESENZANO, PROVINCIA DI CASERTA, ANDRÀ A PROCESSO PER ABUSI SESSUALI SU MINORI, INDUZIONE IN CONCORSO ALLA PROSTITUZIONE MINORILE E POSSESSO DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO – NELL'AGOSTO 2020 ERA STATO SORPRESO DI NOTTE AL CIMITERO CON DUE RAGAZZI ROMENI DI 16 E 18 ANNI – SECONDO GLI INQUIRENTI, IL PRETE ERA SOLITO CONSUMARE I RAPPORTI SESSUALI IN B&B E IN CINEMA PORNO. UNA VIOLENZA SAREBBE AVVENUTA IN CANONICA, AI DANNI DI UN MINORE...