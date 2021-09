PREVENIRE E' MEGLIO CHE ABORTIRE - IN FRANCIA DAL 1° GENNAIO LA CONTRACCEZIONE ORMONALE SARA' GRATUITA PER LE DONNE SOTTO AI 25 ANNI, COMPRESE LE VISITE E LE PRESCRIZIONI AD ESSA COLLEGATE - "C'E' UN CALO DELLA CONTRACCEZIONE DA PARTE DI ALCUNE GIOVANI DONNE E IL PRIMO MOTIVO E' QUELLO FINANZIARIO. E' INACCETTABILE" HA DETTO IL MINISTRO DELLA SANITÀ, OLIVIER VERAN. FINORA LA LEGGE PREVEDEVA LA COPERTURA DELLE SPESE FINO AI 18 ANNI E...

Il ministro della Salute francese Olivier Véran ha annunciato che da gennaio 2022 la contraccezione ormonale, e tutte le visite e le prescrizioni ad essa collegate, sarà gratuita per le donne fino ai 25 anni. Attualmente, le spese della contraccezione erano coperte dalla Sanità pubblica fino a 18 anni.

«C'è un calo della contraccezione da parte di alcune giovani donne e il primo motivo è quello finanziario. È inaccettabile» ha sostenuto Véran. Secondo quanto riportato dal ministro all'emittente pubblica France 2, la misura rappresenta uno sforzo da 21 milioni di euro per il governo.

Il limite è stato fissato a 25 anni in quanto, ha detto il ministro, è un'età che corrisponde, in termini di vita economica, sociale e di reddito, a una maggiore autonomia. Dopo il 2013, quando era entrata in vigore la misura per le ragazze tra i 15 e i 18 anni, c’era stata una diminuzione del ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza: il tasso è sceso dal 9,5 per cento al 6 per cento tra il 2012 e il 2018.

